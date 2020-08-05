В Витебске проходит досрочное голосование

Вчера в Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента. Чтобы посмотреть, как оно проходит и насколько активно люди участвуют в избирательной кампании, корреспонденты sb.by посетили несколько избирательных участков, расположенных в средней школе № 45 Первомайского района Витебска.

Довольно неожиданно, но еще до открытия участков в фойе стояли человек семь, которые пришли проголосовать. Знакомимся. Надежда Ищенко – пенсионерка, ей 67 лет:

– Свое мнение на выборах обязательно нужно высказать, это ведь наше будущее. Мы довольны властью – такого порядка, такой стройки никогда раньше не было. В 1992 году я сюда переехала, получила тогда еще бесплатную квартиру – мы были одни в чистом поле, ходили по глине, немногие хотели тут жить. А за эти годы здесь построили целый город! И везде порядок, красота. Как не поддержать эту власть?

У швеи Валентины Бизуновой график работы два через два, она пришла на участок в выходной:

– Выборы не пропускаю никогда, тем более сейчас выбираем главного человека в стране. Да, не все у нас гладко и много трудных задач стоит перед властью. Поживем – увидим, как она справится с новыми вызовами. Конечно, нынешняя кампания очень волнительная, не всегда понятно, что происходит. В интернете, например, советуют не голосовать досрочно, зато призывают сфотографировать бюллетень, куда-то его отправлять. Вот зачем это? Что с этим потом будут делать?

Всю свою сознательную жизнь принимает участие в выборах пенсионерка Татьяна Буевич:

– Голосую за Беларусь. Люди старой закалки ответственно к таким вещам относятся. Я, кстати, в молодости тоже работала в участковой комиссии, ходила с урной по домам. Чего жду от ближайших лет? Спокойствия, лучшей жизни, ну и пенсию хотелось бы побольше.

Маргарита Вайханская пришла на участок в маске. На вопрос, всегда ли ходит на выборы, признается, что раньше могла и пропустить. Теперь уверена, что проголосовать должен каждый:

– Это не просто гражданский долг, это необходимость. Наши отцы и деды прошли тяжелый путь к свободе и независимости. Задача нашего поколения – не только родить детей, но и сохранить то, что есть, сделать все, чтобы следующие поколения жили достойно. Все хорошее, что есть в стране, – наша общая заслуга, всего народа. Все плохое – общая вина.

В первые полчаса работы участка № 54 выразили свою волю больше 15 человек. По словам председателя участковой избирательной комиссии Ирины Лошаковой, досрочное голосование удобно многим:

– Люди идут с момента открытия, это право избирателя – определять для себя оптимальное время для голосования. У нас на участке зарегистрировано 1806 человек, по практике прошлых кампаний могу сказать, что около трети голосуют досрочно, большой наплыв бывает в субботу. В этом году в соответствии с рекомендациями Минздрава и ЦИК все члены избирательной комиссии работают в перчатках и масках. Маски одноразовые, меняются каждые два часа. Самое главное – здоровье.

Традиционно на участке подготовили сувениры для тех, кто придет голосовать впервые, и конфеты для детей – многие отправляются на выборы всей семьей. В Витебской области сегодня открылись 729 участков для голосования. По данным ЦИК, в регионе около 850 тысяч избирателей.

Отметим, что у независимых надлюдателей возникали некоторые сложности. Так, 4 августа во время досрочного голосования на президентских выборах на участке №5 Первомайского района Витебска независимый наблюдатель «не поместился» в помещении, где идет голосование, а в холле общежития ему находиться не позволила администрация.