В Орше открылся дворец культуры после реконструкции

Сегодня, после десяти месяцев реконструкции, распахнул двери Дворец культуры «Орша». Работы здесь начали в соответствии с Указом Главы государства «О развитии Оршанского района Витебской области». На проведение работ было выделено 6 миллионов рублей.

Поздравить земляков приехал председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнёв:

– Для Орши это большой праздник. То, что я увидел год назад на экскурсии по этому зданию, породило сомнения – стоит ли заниматься этим помещением или все-таки построить новый Дом культуры. Это были деревянные перекрытия, потолки провалились, сплошные течи. После долгих споров и консультаций со специалистами приняли решение восстановить этот значимый для Орши объект, который стал архитектурной достопримечательностью города. Но стройка не началась бы без поддержки Александра Григорьевича Лукашенко – объект очень дорогостоящий, ни областной, ни районный бюджеты с этим не смогли бы справиться.

Дворец культуры был построен в 1956 году, его реконструкция стартовала в 2019-м. Заказчиком выступает УКС Витебского облисполкома, генподрядчиком — Оршанский стройтрест №18. На работы выделено по Br3 млн из республиканского и местного бюджетов. Реконструкция идет по указу №506 «О развитии Оршанского района».

Для культуры страны это тоже большой праздник, сказал министр культуры Беларуси Юрий Бондарь: