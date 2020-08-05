В Орше открылся дворец культуры после реконструкции

Сегодня, после десяти месяцев реконструкции, распахнул двери Дворец культуры «Орша». Работы здесь начали в соответствии с Указом Главы государства «О развитии Оршанского района Витебской области». На проведение работ было выделено 6 миллионов рублей.
Поздравить земляков приехал председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнёв:
– Для Орши это большой праздник. То, что я увидел год назад на экскурсии по этому зданию, породило сомнения – стоит ли заниматься этим помещением или все-таки построить новый Дом культуры. Это были деревянные перекрытия, потолки провалились, сплошные течи. После долгих споров и консультаций со специалистами приняли решение восстановить этот значимый для Орши объект, который стал архитектурной достопримечательностью города. Но стройка не началась бы без поддержки Александра Григорьевича Лукашенко – объект очень дорогостоящий, ни областной, ни районный бюджеты с этим не смогли бы справиться.
Дворец культуры был построен в 1956 году, его реконструкция стартовала в 2019-м. Заказчиком выступает УКС Витебского облисполкома, генподрядчиком — Оршанский стройтрест №18. На работы выделено по Br3 млн из республиканского и местного бюджетов. Реконструкция идет по указу №506 «О развитии Оршанского района».
Для культуры страны это тоже большой праздник, сказал министр культуры Беларуси Юрий Бондарь:
– Культура – это не только те события, которые проходят в столицах и больших городах. Культура – это традиции регионов, наши уникальные коллективы, воспитание творческой молодежи, ведь белорусская земля богата талантами как никакая другая. И конечно, сегодняшнее событие, которое можно назвать вторым днем рождения этого дворца, послужит новым импульсом для развития творческой деятельности в Орше. Да, важны экономика и промышленность, но мы не должны забывать о духовной пище, об инфраструктуре для культуры, которая дает нам силы и вдохновение в нашей повседневной жизни. Огромная благодарность Витебскому облисполкому и строителям за то, что сумели сохранить исторический облик здания и в то же время сделать культурный объект, соответствующий самым современными техническим требованиям. Сюда не стыдно пригласить звезду любого уровня, — цитирует слова министра sb.by.