Равков насчитал в новейшей истории Беларуси шесть попыток цветных революций

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков заявил, что новейшая история страны помнит как минимум шесть попыток цветных революций.



— Начиная с 1994 года, ни одна значимая избирательная кампания в Беларуси не обходилась без внешнего вмешательства. Новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток цветных революций, — написал Равков в Facebook.

Чиновник особо подчеркнул, что «этот вывод не придуман в коридорах власти, а сделан учеными. По его словам «научно-исследовательская работа проводилась в БГУ». Тем самым Равков дал понять, что БГУ является независимым от власти научным учреждением.

Пользователи социальной сети быстро ответили Равкову в комментариях.

Iryna Haurylovich: «Мы вам не верим. Просто вы вместе с президентом синими пальцами пытаетесь удержаться у власти. Хватит нам царьков. Захватили власть и лапшу на ужи вешаете людям».

Masha Demenkova: «Вы воюете против своего народа, а не против врага «из вне». Вы в своём народе увидели опасность, который за многие годы терпимости, сплотились вместе! Откройте глаза, и с достоинством это признайте».

Анастасия Орешина: «Вы когда-нибудь назовете конкретно, что за невиданные магические силы шесть раз подряд пытаются устроить цветную революцию? И почему каждый раз это происходит в период выборов? И поясните, пожалуйста, где 170 боевиков? по какой причине их еще не задержали и почему до сих пор не закрыта граница с Россией из-за того, что под Псковом, Невелем и где-то на Юге готовятся боевики для вторжения на нашу территорию?

Сотни подобных комментариев оставили люди под постом министра. Однако мнение граждан едва ли заинтересует чиновника.

По словам Равкова, «подобные процессы продолжаются, хотя подчас в более изощренных, нередко закамуфлированных формах».

— Одна из них — так называемая трансформация — предполагает кардинальное демонтирование суверенитета Беларуси через изменение общественного сознания, ценностной базы населения и дискредитацию органов государственного управления. А основными драйверами в этом должны быть внешне неполитизированные структуры, негосударственные СМИ, блогосфера и социальные сети. Конечно, современная жизнь немыслима без этих атрибутов, однако их использование именно для массового «промывания мозгов» превратилось в решающий фактор конфликтов и социальных потрясений XXI века. Выражусь образно — нас уже готовят к операции, но наркоз еще не наступил. Нельзя на это поддаваться, — пишет госсекретарь.

Тему цветных революций в своем послании народу и парламенту затронул президент Александр Лукашенко.

— На нас, крепком, монолитном обществе, решили отработать вот эти «цветные революции» с учетом новых информационных технологий. Не получится! — заявил президент.

По его словам, «целая армия интернет-троллей и информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране».

