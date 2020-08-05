СПФ «Заозерье» тратит более 100 000 долларов в год поддержания доильных роботов в рабочем состоянии

Услуги по ремонту доильных роботизированных установок и ежемесячному поддержанию оборудования в рабочем состоянии закупает для СПФ «Заозерье» ОАО «Витебский мясокомбинат», передает ННВ.

Судя по документации закупки, в эксплуатации сельхозпредприятия находится двенадцать установок «Астронавт А3 Некст» и четыре установки «Астронавт А4» с шестью доильными модулями.

Согласно приведенному перечню различных регламентных и ремонтных работ затраты на поддержание этого парка доильных роботов в рабочем состоянии за год составят ориентировочно 250 000 рублей. Финансируется закупка из собственных средств акционерного общества.