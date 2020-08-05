Витебские таможенники пресекли контрабанду по продаже сербских сигарет в крупном размере

Крупную партию сербских сигарет пытался ввезти российский перевозчик из Латвии в Беларусь по недействительным документам, передает пресс-служба Витебской таможни.

Грузовик DAF с табачным грузом въезжал в Беларусь через пункт пропуска «Григоровщина». По документам товар направлялся от фирмы, зарегистрированной в Венгрии, в адрес получателя — в Украину. Нехарактерный маршрут следования вызвал сомнения у таможенников, ведь груз дешевле было бы доставить через венгерско-украинскую границу.

Выяснилось, что украинский получатель не имеет никакого отношения к данной партии сигарет. Крупная партия табачной продукции стоимостью почти в 230 тысяч долларов США изъята и размещена в зоне таможенного контроля ведомственного пункта таможенного оформления.

По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с частью 3 статьи 14.5 КоАП Республики Беларусь. Проводятся дальнейшие проверочные мероприятия.