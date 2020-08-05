ЦИК: в первый день досрочного голосования явка избирателей составила 4,98%

Власть
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В первый день досрочного голосования явка избирателей на выборах Президента Беларуси составила 4,98%. Такая информация размещена на сайте ЦИК, сообщает БелТА.

В Брестской области проголосовали 4,23% избирателей от общего числа, включенных в списки, в Витебской — 5%. В Гомельской области явка составила — 7,55%, в Гродненской — 3,39%.

В Минской области на избирательные участки в первый день досрочного голосования пришли 4,69% избирателей, в Могилевской — 4,66%, в Минске — 4,77%.

Общее число избирателей, включенных в списки, составляет 6 836 585 человек.

Досрочное голосование на выборах стартовало 4 августа и продлится по 8 августа включительно.

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