На пожаре в Поставах работники МЧС спасли пенсионера

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Утром 2 августа на улице Октябрьской в Поставах загорелся частный дом, сообщили в УМЧС по Витебской области.

63-летний хозяин строения на момент возникновения пожара находился внутри.

На пожаре в Поставах работники МЧС спасли пенсионера

Спасатели вынесли пенсионера из горящего дома. Он был госпитализирован с отравлением продуктами горения.

На пожаре в Поставах работники МЧС спасли пенсионера

В результате произошедшего пожара в комнате было повреждено имущество и потолок, закопчены стены.

На пожаре в Поставах работники МЧС спасли пенсионера

Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

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