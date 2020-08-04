На пожаре в Поставах работники МЧС спасли пенсионера

Утром 2 августа на улице Октябрьской в Поставах загорелся частный дом, сообщили в УМЧС по Витебской области.

63-летний хозяин строения на момент возникновения пожара находился внутри.

Спасатели вынесли пенсионера из горящего дома. Он был госпитализирован с отравлением продуктами горения.

В результате произошедшего пожара в комнате было повреждено имущество и потолок, закопчены стены.

Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.