Россия не будет направлять своих наблюдателей на президентские выборы в Беларусь

Власть
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Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что вина задержанных в Беларуси россиян ничем не доказана, а Россия не даст их в обиду.

«Что касается задержанных в Беларуси российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — написала Мария Захарова у себя в Facebook.

Центризбирком России не получал официального приглашения от белорусских коллег для участия в наблюдении за выборами президента и принял решение не направлять в Беларусь своих наблюдателей. Об этом ТАСС сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

— Во-первых, ЦИК России не получала традиционного официального приглашения со стороны своих белорусских коллег, которое заблаговременно направляется в соответствии с имеющимся двусторонним соглашением о сотрудничестве от 4 июня 1998 года, — сказала Памфилова.

По ее словам, российские наблюдатели, которые обычно входят в состав миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, «в этом году также не имеют возможности прибыть в Беларусь в связи с тем, что БДИПЧ получило соответствующее официальное приглашение белорусской стороны с большим опозданием», пишет TUT.by.

— Вместе с тем ЦИК РФ не считает возможным направить в Беларусь своих представителей и в составе наблюдательной миссии СНГ, принимая во внимание, мягко говоря, весьма специфическое отношение руководства Беларуси к коронавирусной пандемии, — добавила Памфилова.

Она отметила, что как руководитель Центральной избирательной комиссии «не имеет права ставить под угрозу здоровье и личную безопасность своих коллег».

Сегодня на встрече с председателями облисполкомов и Минского горисполкома, помощниками по областям и Минску Александр Лукашенко сообщил, что на выборы аккредитовано рекордное количество наблюдателей — более 45 тыс. Он дал задание «окружить их в хорошем смысле слова заботой, потому что это люди героические: они не побоялись в пандемию приехать в Беларусь из-за рубежа».

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