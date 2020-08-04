Физический пуск БелАЭС может состояться 7 августа

Власть
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Физический пуск атомного реактора первого энергоблока Белорусской атомной электростанции может состояться 7 августа. Об этом сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на источник в российской корпорации-застройщике «Росатом».

Торжественный пуск готовится скрытно и может произойти до официального дня выборов президента.

Спустя 3 месяца после физического пуска может состояться так называемый «энергетический пуск».

Еще в в середине июля в обращении к работникам «Росатома» гендиректор корпорации Алексей Лихачев заявил, что подрядчик рассчитывает на физический пуск в первых числах августа.

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Минэнерго Беларуси также заявляют, что начало физического пуска реактора БелАЭС планируется в ближайшие дни, однако дата не была озвучена. Подготовка пуска происходит скрытно.

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