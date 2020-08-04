Иван Тертерь о Витебской области: большое внимание уделяется социальной сфере и реализации инфраструктурных проектов

В конце минувшей недели первый визит на Витебщину совершил уполномоченный Президента по региону, председатель КГК Беларуси Иван Тертель.

Глава контрольного ведомства посетил Полоцк, Новополоцк, обсудил текущую ситуацию и ближайшие планы с руководством облисполкома, а также провел встречу с трудовым коллективом филиала «Автобусный парк №1 г. Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс».

— В ближайшее время я намерен проехать по всем районам, ознакомиться с организацией уборки урожая, посетить проблемные предприятия региона, чтобы подготовить предложения для принятия решений, в том числе на уровне республиканских органов управления, — рассказал журналистам о планах Иван Тертель.

На встрече с трудовым коллективом витебского автобусного парка №1 обсуждались возможные меры по улучшению финансового положения организации, обновлению подвижного состава, совершенствованию тарифной политики и выравниванию условий деятельности государственных транспортных предприятий, которые несут значительную социальную нагрузку, и частных структур. Предприятие располагает достаточным количеством машин для того, чтобы обслуживать городские и пригородные перевозки в областном центре, а также Городке, Лиозно, Бешенковичах, Сенно, и, соответственно, выполнять социальные стандарты. Общая протяженность маршрутной сети по городским перевозкам превышает 663 км, в пригородном сообщении филиал обслуживает 143 маршрута протяженностью более 5,3 тыс. км. Из-за длительных сроков эксплуатации приходится значительные средства направлять на ремонт и обслуживание стареющих автобусов. В ближайшее время парк пополнят 8 новых МАЗов, которые будут преимущественно обслуживать жителей микрорайонов Билево. Кроме того, Иван Тертель обещал дополнительно изучить ситуацию в целом по автобусным паркам всех областей, чтобы выработать комплексные предложения для определения подходов по обновлению автопарков на республиканском уровне, в том числе по финансовым инструментам, пишут «Витебские вести».

— Решение этого вопроса связано с поиском дополнительных ресурсов. Надо учитывать, что сегодня на Витебщине много делается для развития дорожной сети, модернизации мостов, транспортных развязок. Финансы на обновление будут направляться всегда, параллельно надо искать и нестандартные пути решения вопроса. В любом случае государство подставит плечо и поможет, — заверил коллектив Иван Тертель.

Несмотря на трудности, обусловленные объективными причинами, связанными с влиянием на отрасль пандемии коронавируса, коллектив насчитывающий более 1 тыс специалистов, настроен на работу. В чем убедился глава контрольного ведомства в ходе диалога со специалистами, а также при посещении производственных площадок предприятия. Для стабилизации ситуации на транспортных предприятиях в регионе вырабатывается комплекс мер на ближайшую и среднесрочную перспективу, будут задействованы резервы развития, в частности, речь идет о расширении спектра оказываемых услуг. По словам Ивана Тертеля, эти вопросы и перспективы развития обсуждались на встрече с руководством облисполкома.

Делясь общими впечатлениями от поездки, он отметил, что Витебщина как самый северный регион страны занимает особое место. Это обусловлено, в частности, климатом, что сказывается на развитии сельского хозяйства. Вместе с тем большое внимание уделяется социальной сфере и реализации инфраструктурных проектов, в том числе при поддержке главы государства. В качестве примера он привел модернизацию трассы Минск — Полоцк, где уже сделано немало, но серьезный этап, включающий привлечение ресурсов международных финансовых структур, еще впереди.