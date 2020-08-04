Лукашенко: Шейман и еще пару человек с пистолетами ходили и ездили, уничтожая подонков

Борьба с бандами в середине 1990-х годов стала одной из тем ежегодного послания Александра Лукашенко народу и парламента. Этот вопрос официальный лидер затронул, комментируя заявления некоторых претендентов на пост президента о необходимости возвращения к первоначальному варианту Конституции 1994 года, пишут naviny.by

«Банды орудовали от Москвы до границы с Польской Республикой, обирая всех. Чуть дороже автомобиль — останавливали, выкидывали. Кто сопротивлялся — расстреливали и сбрасывали под откос. Мне с этой трибуны и стыдно, и страшно вспоминать, как мы воевали против этих бандитов. Но мы их за полгода вычистили с дороги», — заявил официальный лидер.

Лукашенко заявил что к расстрелам имел отношение Михаил Мясникович.

«32 банды в городе-герое Минске. Мясникович помнит, как последнего бизнесмена расстреляли. И еще мне запомнилось, все свалили на то правительство, на Мясниковича и так далее 32 банды!» — сказал Лукашенко.

Президент подтвердил, что незаконные расправы происходили по его команде.

«И когда я потребовал положить мне список на стол бандитов и зачистить их, как [после войны маршал Георгий] Жуков в Одессе, у наших генералов не нашлось списков, и только молодые парни из КГБ и МВД, учитывая, что я тогда возглавлял комиссию парламентскую по борьбе с коррупцией, принесли мне этот список. И мы за полгода очистили Минск от банд. Вы хотите в 90-е? Вы этого хотите? Чтобы страну поделили на сектора и собирали дань и носили по «вертикали»? Я этого не хочу, и при мне этого не будет. Не будет, пока я жив, а не только, пока я президент. Я это все на своих плечах вытащил. И осталось совсем немного, один Шейман и еще пару человек, которые с пистолетами ходили и ездили, уничтожая подонков», — заявил Лукашенко.

Справка БелаПАН

Нынешний председатель Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович в 1991-1994 годах был первым заместителем премьер-министра в правительстве Вячеслава Кебича, в 1994-1995 годах — заместителем премьер-министра Михаила Чигиря, первого главы правительства при Лукашенко.

Управляющий делами президента Виктор Шейман — один из ближайших соратников Лукашенко с 1994 года. Находится под санкциями Евросоюза как лицо, которое ЕС подозревает в причастности к исчезновениям в Беларуси оппонентов власти в 1999-2000 годах.