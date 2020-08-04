Александр Лукашенко: поступила информация об еще одном отряде боевиков, переброшенных в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что сегодня ему поступила информация об еще одном отряде боевиков, переброшенных в Беларусь. Сообщает БелТА.
«Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг. Мы должны, когда идет уборка, бегать, ловить их по лесам! Мы же их всех отловим», — предупредил Александр Лукашенко.
Глава государства также прокомментировал некоторые конспирологические версии о недавнем задержании в Беларуси 33 членов ЧВК Вагнера. По его словам, за развернувшейся дискуссией в интернете он наблюдает с удивлением, ведь выводы там делаются странные.
«Дошли до того, что два президента договорились, — привел пример Лукашенко. — Это очень опасный и сильный сигнал. И все это про Стамбул, Венесуэлу, Африку и Ливию — вранье. Эти люди (они дали показания) были направлены специально в Беларусь. Команда была — ждать. Были билеты, купленные на Стамбул, — это легенда, потому что, выезжая через российскую границу, им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул».
При этом президент выразил недоумение: зачем лететь в Стамбул или какую-то африканскую страну через Беларусь?
«Ведь запросто можно было из Новороссийска, из Крыма в конце концов. Махнул — и там, в Стамбуле. Чего через Беларусь? А еще моднее в Ливию или еще куда-то. Не слушайте этого вранья», — призвал Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси действуют определенные законы, и в соседней стране о них хорошо знают.
«Закон есть закон. Нравится — не нравится, его надо соблюдать. Знаешь ты его или не знаешь, ты будешь отвечать все равно по закону. Мы по-человечески относимся к этим ребятам, и от этого получили определенный эффект: они рассказали все. Поэтому прекратите врать и месить всякую мешанину в средствах массовой информации, — обратился глава государства к своим сторонникам. — Мы родные люди — белорусы, украинцы, россияне, поляки, евреи. Мы всегда жили здесь в мире, и не подбрасывайте здесь оружие, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».