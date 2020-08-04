Александр Лукашенко: поступила информация об еще одном отряде боевиков, переброшенных в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что сегодня ему поступила информация об еще одном отряде боевиков, переброшенных в Беларусь. Сообщает БелТА.

«Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг. Мы должны, когда идет уборка, бегать, ловить их по лесам! Мы же их всех отловим», — предупредил Александр Лукашенко.

Глава государства также прокомментировал некоторые конспирологические версии о недавнем задержании в Беларуси 33 членов ЧВК Вагнера. По его словам, за развернувшейся дискуссией в интернете он наблюдает с удивлением, ведь выводы там делаются странные.

«Дошли до того, что два президента договорились, — привел пример Лукашенко. — Это очень опасный и сильный сигнал. И все это про Стамбул, Венесуэлу, Африку и Ливию — вранье. Эти люди (они дали показания) были направлены специально в Беларусь. Команда была — ждать. Были билеты, купленные на Стамбул, — это легенда, потому что, выезжая через российскую границу, им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул».

При этом президент выразил недоумение: зачем лететь в Стамбул или какую-то африканскую страну через Беларусь?

«Ведь запросто можно было из Новороссийска, из Крыма в конце концов. Махнул — и там, в Стамбуле. Чего через Беларусь? А еще моднее в Ливию или еще куда-то. Не слушайте этого вранья», — призвал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси действуют определенные законы, и в соседней стране о них хорошо знают.