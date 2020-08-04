В Витебске медикам подарили 100 планшетов

Жизнь
Опубликовано

В Витебске оператор сотовой связи, компания “МТС-Беларусь” передала медикам гаджеты с безлимитный интернет на неограниченной скорости сроком на восемь месяцев. Планшеты были подарены медработникам для срочной связи с коллегами и обмена информацией. 100 устройств получили учреждения здравоохранения Минской области и города Витебска.

«Планшеты будут использовать в работе на вызовах терапевты и врачи общей практики. На гаджеты будет установлено специальное ПО, с помощью которого врач получит доступ к электронной базе пациентов, сможет выписывать электронные рецепты и оформить дневник пациента во время обслуживания визитов на дому. Это поможет сэкономить время и оперативно оказывать помощь пациентам», — рассказал главный врач Витебской городской центральной поликлиники Станислав Иосифович Титович.

 

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