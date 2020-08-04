Водитель остановился чтобы пропустить пешеходов и стал потерпевшим по уголовному делу в Полоцком районе

Происшествия
Опубликовано

В деревне Бараново Полоцкого района водитель из Могилева остановился пропустить пешеходов и стал потерпевшим по уголовному делу, передает МВД Витебской области.

Мужчина остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить мужчину и женщину с ребенком. В этот момент в соседней полосе водитель другой машины не успел остановиться и объехал пешеходов. Этот маневр вызвал негодование у мужчины-пешехода, который решил выместить злобу на остановившемся автомобиле. Со второго удара он разбил стекло водительской двери и снес зеркало заднего вида. Милиция выяснила, что хулиганом является 52-летний индивидуальный предприниматель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело. Ущерб составил 400 рублей.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Руководители частной витебской компании участвовали в «расхитительстве» железной дороги

Вызвали для беседы — и задержали. Витеблянку судят за «велопокатушки» в майке с символикой Тихановской

Руководители частной витебской компании участвовали в «расхитительстве» железной дороги

Госконтроль обнаружил слишком высокие цены на рыбу и мыло в Витебской области

беларусь витебщина
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
О Орше были задержаны два нарушителя, которые бросили кирпич в рекламную вывеску
Двое хулиганов в нетрезвом виде решили проверить на
073
Произошло загрязнение реки в Оршанском районе
Утром было известно о попадании навозосодержащих стоков
090
Руководители частной витебской компании участвовали в «расхитительстве» железной дороги
Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями
04.3k.
В первом полугодии утонули два подростка в Витебском районе
В первом полугодии в области утонули два подростка
0235
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)