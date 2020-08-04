Водитель остановился чтобы пропустить пешеходов и стал потерпевшим по уголовному делу в Полоцком районе

В деревне Бараново Полоцкого района водитель из Могилева остановился пропустить пешеходов и стал потерпевшим по уголовному делу, передает МВД Витебской области.

Мужчина остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить мужчину и женщину с ребенком. В этот момент в соседней полосе водитель другой машины не успел остановиться и объехал пешеходов. Этот маневр вызвал негодование у мужчины-пешехода, который решил выместить злобу на остановившемся автомобиле. Со второго удара он разбил стекло водительской двери и снес зеркало заднего вида. Милиция выяснила, что хулиганом является 52-летний индивидуальный предприниматель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело. Ущерб составил 400 рублей.