В Витебской области вакцинация от гриппа начнется раньше чем обычно

Иммунизация жителей Витебской области против гриппа в 2020 году начнется в середине сентября, сообщил во время заседания комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости главный врач областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Синкевич, передает БелТА.

Специалист отметил, что в настоящее время ситуация по распространению коронавирусной инфекции в регионе спокойная и контролируемая. Но существует вероятность появления второй волны COVID-19, поэтому подготовка к наступающему осенне-зимнему сезону должна быть надлежащей. «Осенью, как и прежде, пройдет иммунизация против гриппа — планируется привить порядка 40% населения каждого района. В нынешнем году, в отличие от прошлых, эту кампанию намерены начать в середине сентября, а не в октябре», — сказал Владимир Синкевич.

Вакцины от гриппа будут поставлены за счет республиканского и местных бюджетов, а также за деньги предприятий. Главный государственный санитарный врач северного региона заострил внимание местных властей, руководителей предприятий и учреждений на важности полноценного проведения прививочной кампании.

Сегодня в Витебском облисполкоме прошло заседание комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. В регионе в первом полугодии наблюдается рост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года смертей и тяжелых травм на рабочих местах. За шесть месяцев нынешнего года не зафиксировано случаев гибели людей и серьезных увечий на производстве в Глубокском, Докшицком, Дубровенском, Лепельском, Лиозненском и Россонском районах.