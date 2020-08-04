В Витебском государственном технологическом университете – нехватка абитуриентов на бюджет

В некоторых высших учебных заведениях Беларуси не хватает абитуриентов на бюджетную форму обучения. Среди них оказалась Белорусская государственная сельскохозяйственная академия.

Прием документов на бюджетную форму получения образования завершился в Беларуси в минувшую пятницу. Несмотря на активную работу вузов по привлечению абитуриентов, в некоторых из них вновь зафиксирован недобор.

Традиционно среди лидеров по числу вакантных бюджетных мест оказалась Белорусская государственная сельскохозяйственная академия в Горках. Так, здесь столкнулись с нехваткой абитуриентов на ряд специальностей, в первую очередь – на «Зоотехнию» (75 мест), «Плодоовощеводство» и «Агрохимию и почвоведение» (по 12 мест).

В Белорусско-российском университете вакантные места есть на ряде факультетов машиностроительного и автомеханического факультетов, однако пока не понятно, смогут ли их «закрыть» за счет объединенного конкурса или переноса документов с других факультетов.

В Витебском государственном технологическом университете – нехватка абитуриентов на «Производство одежды, обуви и кожгалантерейных изделий» и «Производство текстильных материалов (технология и менеджмент)».

В Гомельском госуниверситете – недобор на специальность «География (научно-педагогическая деятельность)».

Абитуриенты смогут обратиться в приемные комиссии вузов, чтобы попытаться участвовать в дополнительном наборе.