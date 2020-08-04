Минобороны: идет плановый призыв на сборы в Витебской области

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Белорусская армия регулярно призывает на сборы так называемых «партизан», зачастую военкоматы вызывают их только для того, чтобы уточнить данные, что является рутиной для комиссариатов, передает sputnik.by.

Плановые военные сборы в Витебской области начнутся 11 августа.

Ранее несколько Telegram-каналов распространили информацию о том, что в Беларуси призывают из резерва граждан в приграничных с Россией районах. Явиться они якобы должны будут в военкоматы 10 августа, на следующий после выборов президента день.

«Подготовка военнообученного резерва на военных сборах – это процесс, который в Вооруженных Силах идет непрерывно. Военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года. Плановые сборы проходят и в августе», – напомнила Гаврусик.

При этом она обратила внимание, что «в Витебской области они начнутся 11 августа. Не стоит забывать, что получение повестки не обязательно означает призыв на сборы. Уточнение документов, данных военнообязанных, мобилизационных предписаний — это текущая работа военкоматов».

Пресс-секретарь белорусского оборонного ведомства констатировала, что призыв резервистов в Витебской области еще не означает, что и сборы пройдут в этом регионе. Резервистов могут отправить в части, где они ранее проходили службу, по всей территории республики.

 

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