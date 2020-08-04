«Не соответствует духу братских союзнических отношений»: белорусского посла вызвали в МИД России

Посла Беларуси в Москве Владимира Семашко 3 августа вызвали в МИД России. Как сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, «для обстоятельного разговора о состоянии и перспективах двусторонних российско-белорусских отношений».



Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко обратил особое внимание на ситуацию «с недавним задержанием в Беларуси 33 граждан России».

— С российской стороны было заявлено, что арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами. Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Беларуси, которая является нашим ближайшим другом и союзником.

Как заявили в МИД, Россия настаивает «на объективном расследовании белорусскими партнерами в тесном взаимодействии с российскими коллегами всех обстоятельств произошедшего и на скорейшем освобождении задержанных российских граждан».

Напомним, что белорусские силовики задержали в ночь на 29 июля 33 граждан России, участников «частной военной компании Вагнера», в санатории «Белорусочка» под Минском. Следственный комитет Беларуси сообщил, что 33 россиянина обвиняются в «организации массовых беспорядков» и проходят по одному делу с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем. Тихановский, который с 29 мая находится в СИЗО, удивился обвинениям в связях с задержанными «российскими боевиками». Они взяты под стражу, как опасные преступники.

1 августа сотрудники консульского отдела посольства России встретились с задержанными в Беларуси российскими гражданами, которые были задержаны и названы бевиками ЧВК «Вагнер».

«Надо же как-то оправдать свои грязные намерения». Лукашенко собрал экстренное совещание Совбеза, призвал Россию отвечать за вторжение боевиков ЧВК «Вагнер», которых задержало КГБ под Минском

Российская сторона считает, что указание «на умышленные действия группы лиц по предварительному сговору совместно с Тихановским и Статкевичем является абсолютно надуманной и недействительной позицией».

По словам главы Следственного комитета Беларуси Ивана Носкевича, в настоящее время со всеми задержанными проводятся следственные действия, они допрошены в присутствии адвокатов. По словам Носкевича, в ходе допросов россияне дают самые противоречивые показания.

Консул посольства РФ в Беларуси Кирилл Плетнев объяснил это тем, что задержанные находятся в не самой лучшей морально-психологической форме. Дипломат подчеркнул, что запрещенных к провозу через границу предметов у задержанных не было. В ведомстве удивлены поведением белорусской стороны.

Александр Лукашенко, общаясь с главой КГБ Вакульчиком и главой СК Носкевичем, попросил с задержанными обращаться аккуратно.

— Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали — они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал, — сказал Лукашенко.

