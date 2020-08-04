Лех Валенса и еще 11 политзаключенных Польши подписали открытое письмо в поддержку Беларуси

Лидер «Солидарности» Лех Валенса. Первый президент независимой Польши / Reuters​
Власть
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Члены польской «Солидарности», которые были политзаключенными в коммунистическое время, выразили поддержку белорусским политзаключенным. Их открытое письмо появилось в общественно-политическом издании Gazeta Wyborcza.

В письме говорится, что после Второй мировой войны ряд европейских стран оказался под властью коммунистов: «На протяжении десятилетий народы Беларуси, Болгарии, Чехии, Эстонии, стран Балканского полуострова, Литвы, Латвии, Польши, Румынии, Словакии и Украины вынуждены были бороться за важнейшие ценности: свободу личности, независимость, уважение к человеку и уважение к истине. Ценности, которые составляют идентичность всех демократических государств мира».

Как пишут авторы обращения, 9 августа народ Беларуси в очередной раз поднимется на борьбу за ценности, «без которых ни одно общество не может называться свободным».

В письме солидарности отмечается, что 40 лет назад движение «Солидарность» привело к краху коммунизма в Польше.

«Благодаря мужеству граждан, силе борьбы и вере в победу невозможное стало возможным. Однако не было бы польского успеха без солидарности демократических государств и решимости исторических лидеров свободного мира. Помня собственный опыт и опыт многих поколений, борющихся за свободу, мы ясно и четко говорим, что граждане Беларуси не остаются и не могут оставаться в этой борьбе одни. Поддержка независимой, свободной и демократической Беларуси является моральной обязанностью современных демократических лидеров», — уверены польские деятели.

Свое обращение они завершают аллюзией на песню «Стены», которая была гимном «Солидарности» и стала своеобразным гимном нынешней избирательной кампании в Беларуси: «Солидарность пусть идет от всех свободных граждан мира, и стены рухнут».

Под письмом подписались лидер «Солидарности», нобелевский лауреат и президент Польши в 1990-1995 годах Лех Валенса, автор польских реформ Лешек Бальцерович, главный редактор издания Gazeta Wyborcza Адам Михник и еще 11 активистов «Солидарности», которые были политзаключенными в своей стране.

Белорусские правозащитники признали политзаключенными 24 человек, которые находятся за решеткой.

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