Письмо Папе Римскому Франциску I решили написать сотрудники Витебского районного историко-краеведческого музея

Фото: Витебский районный историко-краеведческий музей.
Город
Опубликовано

На этот шаг их вдохновило послание, которое они получили от имени королевы Великобритании Елизаветы II в ответ на свое поздравление монаршей особы с 94-летием.

– Идея возникла неожиданно, – говорит директор музея Анастасия Пищулова. – Увидели, как другие люди пишут письма известным политическим деятелям, и решили, почему бы не попробовать. Вдруг получим ответ, будет новый экспонат.

Кроме теплых слов и пожеланий в адрес королевы, в своем послании музейщики кратко рассказали о выставке «Великан из Костюков», которая действует в стенах учреждения культуры на постоянной основе и посвящена самому высокому человеку в мире – Федору Андреевичу Махнову.

– В далеком 1905 году во время своего очередного европейского турне Махнов посещал королевский ипподром в Лондоне, о чем свидетельствует сохранившейся снимок, –  рассказывает старший научный сотрудник музея Виктория Василевская. – За свою недолгую жизнь витебский Гулливер встречался со многими известными людьми того времени: Папой Римским, канцлером Германии, Президентом США. Не исключается вероятность, что его могли представить и кому-нибудь из членов королевской семьи.

10 мест в Витебске, которые нужно посетить с ребенком

Письмо Елизавете II было отправлено в начале апреля, а ответ пришел в начале июля. Из Виндзорского замка коллективу Витебского районного историко-краеведческого музея написали: «Королева хотела бы поблагодарить вас за ваше письмо и за доброе послание по случаю девяносто четвертого дня рождения Ее Величества. Вы также любезно рассказали королеве о выставке, которая проходит в вашем музее и посвящена жизни Федора Махнова, отмечая его исключительный рост. Хотя Ее Величество не может ответить лично, я должна поблагодарить вас за письмо королеве в это время, что очень ценно».

– Внизу послания стоят дата и подпись фрейлины, по всей видимости, сделанная чернилами, – уточняет Виктория Викторовна. – Сейчас письмо является одним из экспонатов выставки «Великан из Костюков», и каждый посетитель его может увидеть, пишут «Витебские вести».

Однако сотрудники музея не собираются останавливаться на достигнутом и, чтобы пополнить свою коллекцию, собираются написать Папе Римскому Франциску I.

6 уникальных фактов про поездку витебского гиганта Федора Махнова в Америку

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

90 лет «Войскам Дяди Васи» с Витебщины. За ВДВ!

Аэродром «Орша» начнет работать в октябре

Суд вынес приговор по убийству и расчленению женщины жителем Витебска

Всеволод Янчевский заявил, что Валерий Цепкало стоял на пороге тюремной камеры

Суд вынес приговор по убийству и расчленению женщины жителем Витебска

Ильин день: что можно делать, а что нельзя

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В областном краеведческом музее открылась выставка «Витебск – город десантников»
«Витебск – город десантников» — так называется
0190
Усадьба XIX века в Ушачском районе продана на аукционе за 27 рублей
30 июля комитетом «Витебскоблимущество» на аукционе
0248
Артем Сикорский
Аэродром «Орша» начнет работать в октябре
В октябре начнет работать аэродром «Орша».
0266
Новая дорога в Билево откроется в августе
В Витебске строители намерены в августе завершить соединение
01.8k.
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)