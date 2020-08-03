В областном краеведческом музее открылась выставка «Витебск – город десантников»

Фото «Витебские вести»
Армия
Опубликовано

«Витебск – город десантников» — так называется выставка, которая открылась в областном краеведческом музее.

Выставка – это результат совместной работы областного краеведческого и городского музея воинов-интернационалистов. А инициатором ее стал председатель общественного объединения «Ветераны воздушно-десантных войск и сил специальных операций» Александр Халатрян, который обратился к бывшим десантникам, в том числе и участникам Великой Отечественной, с просьбой принять участие в формировании экспозиции.

Выставка охватывает 90-летний период развития воздушно-десантных войск: от зарождения в 30-е годы ХХ века до современности. Тематически она разделена на десятилетия. В каждом разделе представлены документы, фотографии, обмундирование, снаряжение, образцы вооружения, личные вещи воинов-десантников, которые отражают этапы становления ВДВ.

В областном краеведческом музее открылась выставка «Витебск – город десантников»
Фото «Витебские вести»

Особое внимание уделено 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, дислоцировавшейся в Витебске и Боровухе. Боевые знамена и штандарты дивизии, представленные на выставке, впервые стали музейными экспонатами, пишут «Витебские вести». Отдельно освящен период Афганской войны.

5 впечатляющих экспонатов войны в Афганистане из Витебского городского музея воинов-интернационалистов

В областном краеведческом музее открылась выставка «Витебск – город десантников»
Фото: «Витебские вести»

В экспозиции также представлены сведения о ярких личностях воздушно-десантных войск, стоявших у истоков советского десанта: Леониде Минове, Якове Мошковском, легендарном командующем ВДВ Василии Маргелове, уроженце Витебщины, популяризаторе крылатых войск, создателе голубого берета, уроженце Витебска Иване Лисове.

90 лет «Войскам Дяди Васи» с Витебщины. За ВДВ!

Генерал-майор в отставке, последний комдив прославленной 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Александр Скачков привел в музей своего внука. И другие ветераны-десантники пришли с потомками, мальчишки и девчонки гордо смотрели на своих дедушек и с интересом разглядывали экспонаты.

В областном краеведческом музее открылась выставка «Витебск – город десантников»
Фото: «Витебские вести»

– Голубые береты – это символ защиты, патриотизма и веры, – обратился к присутствовавшим начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Геннадий Егоров и пожелал всем крепкого десантного здоровья и мирного синего неба.

Выставка будет работать до 15 сентября.

«А в день зарплаты под магазином валяются». Репортаж из Глубокского района, где пили и будут пить

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

90 лет «Войскам Дяди Васи» с Витебщины. За ВДВ!

Аэродром «Орша» начнет работать в октябре

Суд вынес приговор по убийству и расчленению женщины жителем Витебска

Всеволод Янчевский заявил, что Валерий Цепкало стоял на пороге тюремной камеры

Суд вынес приговор по убийству и расчленению женщины жителем Витебска

Ильин день: что можно делать, а что нельзя

ВДВ Витебск Витебская область история
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Председателя Государственного комитета по имуществу посетил Витебскую область
30 июля завершилась рабочая поездка Председателя Государственного
0179
Артем Сикорский
Аэродром «Орша» начнет работать в октябре
В октябре начнет работать аэродром «Орша».
0208
Наталья Кочанова и Виктор Шейман будут обеспечивать безопасность на каждом участке во время выборов
Александр Лукашенко поручил оказать поддержку избиркомам
0223
Госконтроль предлагает жителям Витебской области пожаловаться цены на товары и услуги
Комитет государственного контроля Витебской области
0135
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)