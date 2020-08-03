В областном краеведческом музее открылась выставка «Витебск – город десантников»

«Витебск – город десантников» — так называется выставка, которая открылась в областном краеведческом музее.

Выставка – это результат совместной работы областного краеведческого и городского музея воинов-интернационалистов. А инициатором ее стал председатель общественного объединения «Ветераны воздушно-десантных войск и сил специальных операций» Александр Халатрян, который обратился к бывшим десантникам, в том числе и участникам Великой Отечественной, с просьбой принять участие в формировании экспозиции.

Выставка охватывает 90-летний период развития воздушно-десантных войск: от зарождения в 30-е годы ХХ века до современности. Тематически она разделена на десятилетия. В каждом разделе представлены документы, фотографии, обмундирование, снаряжение, образцы вооружения, личные вещи воинов-десантников, которые отражают этапы становления ВДВ.

Особое внимание уделено 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, дислоцировавшейся в Витебске и Боровухе. Боевые знамена и штандарты дивизии, представленные на выставке, впервые стали музейными экспонатами, пишут «Витебские вести». Отдельно освящен период Афганской войны.

В экспозиции также представлены сведения о ярких личностях воздушно-десантных войск, стоявших у истоков советского десанта: Леониде Минове, Якове Мошковском, легендарном командующем ВДВ Василии Маргелове, уроженце Витебщины, популяризаторе крылатых войск, создателе голубого берета, уроженце Витебска Иване Лисове.

Генерал-майор в отставке, последний комдив прославленной 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Александр Скачков привел в музей своего внука. И другие ветераны-десантники пришли с потомками, мальчишки и девчонки гордо смотрели на своих дедушек и с интересом разглядывали экспонаты.

– Голубые береты – это символ защиты, патриотизма и веры, – обратился к присутствовавшим начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Геннадий Егоров и пожелал всем крепкого десантного здоровья и мирного синего неба.

Выставка будет работать до 15 сентября.