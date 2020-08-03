Блогеру-трактористу Евгению Василькову из Хойников дали 10 суток ареста

В Хойниках судят тракториста-блогера, автора YouTube-каналов «Хроники механизатора» и «Хойники для жизни» Евгения Василькова. Суд в 15.00 вынес решение: за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица Васильков получил административный арест на 10 суток.



Журналистов и желающих присутствовать на судебном процессе сначала отказывались пускать на второй этаж, где будет проходить заседание. Когда пустили, зал суда уже был наполовину заполнен людьми. Позже оказалось, что часть из них — свидетели по делу, кто остальные — непонятно, пишет TUT.by.

Евгений Васильков сидит в первом ряду, выглядит бодро. В соседнем ряду — милиционер, участковый Василий Звягин, он проходит по делу о неповиновении законному распоряжению или требованию должностного лица потерпевшим.



Но Васильков говорит, что вначале претензия от правоохранителей была в другом: якобы он разрисовал дорожные знаки в районе.

— Показали фото знаков, на которых написано «Саша 3%». Мне 40 лет, я пойду эти знаки разрисовывать? — возмущен Евгений.



Обвиняемый признается, что не ожидал, что столько людей сегодня придет его поддержать.

— Значит, не зря я все это делаю, — отреагировал он. — И многие так, как я, думают, но боятся говорить — у всех же семьи, дети, работа… Но некоторые теперь не здороваются со мной, на другую сторону дороги переходят.

Евгений шутит, что не боится ни сроков, ни тюрьмы — мол, «за правду сидеть не стыдно».



Единственное, что злит, говорит, — что за окном горячая пора, а ему приходится терять время здесь.

— Сейчас бы поехал землю пахать, а так сижу, — вздыхает Васильков.

Суд зачитал материалы дела.

Оказалось, что 31 июля на территории фермерского хозяйства «Родной путь» Васильков оказал неповиновение старшему инспектору Звягину. А именно — отказался предоставить технический паспорт и водительское удостоверение на его «Ауди 100».

Виновным Васильков себя не признает и рассказывает свою версию.



— Был на работе. Подъехала машина с милицией. Участковый Звягин, два человека в штатском и два понятых. Дали бумагу, сказали, санкция прокурора, должны осмотреть мою машину и дом. Якобы проводят проверку, кто-то разрисовал знаки надписями «Саша 3%». Потом попросил документы, я отказался предоставить, потому что это был осмотр, а не обыск, и он не сотрудник ГАИ. Спросил у них, по какому закону участковый имеет право требовать документы на автомобиль. Мне не объяснили. Надели наручники и повезли.

Старший участковый Василий Звягин рассказал суду свою версию.

— У меня на исполнении находится материал проверки. На территории района неизвестными на дорожные знаки были нанесены надписи «Саша 3%». Поступила информация, обоснованно подозревалось, что надпись сделал Евгений Васильков. На основании этого была выдана санкция прокурора для осмотра технического средства Василькова и жилища. Приехали по месту работы на территории фермерского хозяйства.

Попросили показать принадлежащий Василькову автомобиль.

По словам участкового, они искали в авто мужчины маркер, которым могли наноситься надписи на дорожных знаках. Маркера не нашли.

Далее, по словам участкового, он попросил у Василькова документы на автомобиль.

— Я объяснил, что для внесения данных в протокол осмотра необходим техпаспорт на машину. Гражданин отказался его предъявить. Объяснил, что я не сотрудник ГАИ и документы предъявлять он мне не обязан. Тогда я разъяснил, что я лицо, которое ведет административный процесс и на данный момент проводит осмотр. Но он все равно сказал, что документы мне не предоставит.

Свидетелями по делу выступили двое местных жителей, а также начальник уголовного розыска местного РОВД Дмитрий Ковров и начальник отделения охраны правопорядка и профилактики отдела внутренних дел Артур Селецкий.

В частности, местная жительница Любовь Корень рассказала, что 31 июля их с сожителем остановили на площади милиционеры на автомобиле и предложили быть понятыми. Они согласились. Приехали в фермерское хозяйство, где работает Васильков.

— Проверили машину, проверили багажник. Потом ему сказали предоставить документы. Он отказался. Ему сказали, что должен предоставить. Но он не предоставил (…) Дальше Звягин сказал: «Собирайся и поедем». Человек этот… Женя, да, его зовут?.. не сопротивлялся, ничего такого.

Кстати, как выяснилось позже, документы Василькова на авто находились в перчаточном ящике.

Суд изучил видеозапись с регистратора участкового. На видео — составление протокола. Сотрудник милиции требует техпаспорт. Васильков отвечает, что перед ним не сотрудник ГАИ — и документы предоставлять отказывается.

— Мне нужно посмотреть документы, чтобы внести их в протокол осмотра. Я вас предупредил? — уточняет участковый — и в кадре появляются наручники.

В 15.00 суд вынес решение — 10 суток.



Напомним, автора YouTube-каналов «Хроники механизатора» и «Хойники для жизни» Евгения Василькова задержали 31 июля. Милиция забрала его прямо с работы — мужчина работает трактористом у местного фермера. С тех пор он под стражей.

Евгений с десяти лет живет в деревне Вить Хойникского района. Работает трактористом. Недавно завел блог «Хроники механизатора», где планировал делиться полезными видео с коллегами. Но позже стал снимать видео из жизни — про темные улицы, где нет освещения, про заросшие дороги, по которым невозможно проехать. Но стал известен Васильков после того, как разразился тирадой на тему белорусских выборов: его видео «Про выбор», где он критикует бюджетников за их недобросовестную работу в избирательных комиссиях и призывает одуматься, набрало более 90 тысяч просмотров.

— Тракторист ворует солярку, доярка — молоко, сварщик — электроды, электрик — лампочки. Ну кто-то что-то. Если есть что с работы потянуть, то можно. Такая система сложилась, что зарплата малая, и если можно что-то потянуть, то можно как-то прожить. А как живут учителя? За что они живут? Зарплат-то у них особо и нету. Что они могут украсть — мел из школы, со школьной доски? Оказывается, они воруют гораздо больше. Они, я так понимаю, воруют у нас будущее. А как воруют? Голосами. Выборы подделывают, воруют голоса, воруют будущее наших детей, — высказался сельчанин.

Беларусь он сравнил с не самой благополучной даже по меркам континента африканской страной.

— Нас опустили ниже плинтуса. Мы живем, как в какой-то Южной Родезии (название британской колонии, ныне независимого государства Зимбабве. — Прим.).

