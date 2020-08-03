Жительница Ушачского района сфотографировала зубра практически во дворе своего дома

Зубра сфотографировала практически во дворе своего дома жительница деревни Красное Ушачского района, а снимок разместила знакомая новополочанка в соцсетях.

Дней десять назад зубр гулял возле деревни Вишковичи Чашникского района и совсем не боялся людей, о чем сообщала районная газета. Один и тот же это путешественник или нет – сказать сложно. Но специалисты отмечают, что зубры могут отбиваться от стада и преодолевать расстояние в 100 км, пишут «Витебские вести». Потом они возвращаются к сородичам.

Осенью прошлого года гордость белорусских лесов видели в окрестностях Толочина.

К слову, зубры занесены в Красную книгу, обитают не только в Беловежской пуще, есть популяции в Березинском биосферном заповеднике и природном комплексе «Красный Бор».