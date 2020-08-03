Жительница Ушачского района сфотографировала зубра практически во дворе своего дома

Хвостатые и усатые
Опубликовано

Зубра сфотографировала практически во дворе своего дома жительница деревни Красное Ушачского района, а снимок разместила знакомая новополочанка в соцсетях.

Дней десять назад зубр гулял возле деревни Вишковичи Чашникского района и совсем не боялся людей, о чем сообщала районная газета. Один и тот же это путешественник или нет – сказать сложно. Но специалисты отмечают, что зубры могут отбиваться от стада и преодолевать расстояние в 100 км, пишут «Витебские вести». Потом они возвращаются к сородичам.

Осенью прошлого года гордость белорусских лесов видели в окрестностях Толочина.

К слову, зубры занесены в Красную книгу, обитают не только в Беловежской пуще, есть популяции в Березинском биосферном заповеднике и природном комплексе «Красный Бор».

Природа настолько очистилась… Зубр вышел из леса под Оршей — видео

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

90 лет «Войскам Дяди Васи» с Витебщины. За ВДВ!

Аэродром «Орша» начнет работать в октябре

Суд вынес приговор по убийству и расчленению женщины жителем Витебска

Всеволод Янчевский заявил, что Валерий Цепкало стоял на пороге тюремной камеры

Суд вынес приговор по убийству и расчленению женщины жителем Витебска

Ильин день: что можно делать, а что нельзя

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Почему католики бесплатно раздавали кур в Витебске?
40 семей из Октябрьского (города Витебска) и Витебского
0474
Почему борщевик Сосновского пустил глубокие корни в Беларуси и как его можно победить?
Проблемы борьбы с растениями, которые признаны вредными
01.1k.
Природа настолько очистилась… Зубр вышел из леса под Оршей
Все чаще в Витебской области дикие животные стали посещать города.
07.3k.
Природа настолько очистилась… Оленёнок бегал по Витебску — видео
10 июня в Витебске в районе улиц Леонова и Маркса в
01.2k.
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)