Руководители частной витебской компании участвовали в «расхитительстве» железной дорогиги 

Скриншот из видео
Беларусь
Опубликовано
Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями УВД Миноблисполкома выявили должностное преступление в Минской дистанции пути Белорусской железной дороги. Похищена партия узлов и агрегатов для обновления железнодорожного полотна почти на Br40 тыс. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, передает БелТА.

По сведениям оперативников, подозреваемый действовал в сговоре с подчиненным, а также представителем ОАО «Трест Белтрансстрой» и двумя руководителями частного субъекта хозяйствования из Витебска. Они похитили комплектующие стрелочного перевода стоимостью почти Br40 тыс., принадлежащие Минской дистанции пути.

«Партия узлов и агрегатов приобреталась по госзакупке для обновления железнодорожного полотна на одном из объектов. Однако реконструкцию провели лишь по документам, а фактически приобретенный товар был вывезен с предприятия и направлялся витебским коммерсантам. Те планировали перепродать похищенное госпредприятиям, однако замысел не сбылся: их задержали с поличным», — рассказала Ольга Чемоданова.

В отношении задержанных УВД Минского облисполкома возбудило уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере. «Подозреваемые водворены в ИВС, еще у одного взято обязательство о явке», — добавила Ольга Чемоданова.

– На видео с дрона зафиксирован момент хищения, – прокомментировали в ведомстве видео.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

90 лет «Войскам Дяди Васи» с Витебщины. За ВДВ!

Аэродром «Орша» начнет работать в октябре

Суд вынес приговор по убийству и расчленению женщины жителем Витебска

Всеволод Янчевский заявил, что Валерий Цепкало стоял на пороге тюремной камеры

Суд вынес приговор по убийству и расчленению женщины жителем Витебска

Ильин день: что можно делать, а что нельзя

витебские руководители железная дорога хищение
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В первом полугодии утонули два подростка в Витебском районе
В первом полугодии в области утонули два подростка
0118
Суд вынес приговор по убийству и расчленению женщины жителем Витебска
Минский городской суд 31 июля вынес приговор 27-летнему
0307
В Лепельском районе пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ
В Лепельском районе пьяный водитель пытался скрыться
0181
На железнодорожном перегоне в Оршанском районе погиб мужчина
62-летний житель Оршанского района погиб под колесами
0228
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)