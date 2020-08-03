Руководители частной витебской компании участвовали в «расхитительстве» железной дорогиги 

По сведениям оперативников, подозреваемый действовал в сговоре с подчиненным, а также представителем ОАО «Трест Белтрансстрой» и двумя руководителями частного субъекта хозяйствования из Витебска. Они похитили комплектующие стрелочного перевода стоимостью почти Br40 тыс., принадлежащие Минской дистанции пути.

«Партия узлов и агрегатов приобреталась по госзакупке для обновления железнодорожного полотна на одном из объектов. Однако реконструкцию провели лишь по документам, а фактически приобретенный товар был вывезен с предприятия и направлялся витебским коммерсантам. Те планировали перепродать похищенное госпредприятиям, однако замысел не сбылся: их задержали с поличным», — рассказала Ольга Чемоданова.

В отношении задержанных УВД Минского облисполкома возбудило уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере. «Подозреваемые водворены в ИВС, еще у одного взято обязательство о явке», — добавила Ольга Чемоданова.