Председателя Государственного комитета по имуществу посетил Витебскую область

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30 июля завершилась рабочая поездка Председателя Государственного комитета по имуществу Дмитрия Матусевича в Витебскую область.

Председатель Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь Дмитрий Матусевич посетил Дорожно-строительный трест №1 г.Витебска. В рамках визита глава Госкомимущества ознакомился с материально-технической базой и основными показателями финансово-хозяйственной деятельности треста. В ходе встречи с трудовым коллективом и руководством предприятия обсуждались вопросы текущей работы, экономической ситуации в дорожно-строительной отрасли, дальнейшей стратегии корпоративного управления в ОАО «Управляющая компания холдинга «Белавтодор». Об этотм сообщили в Государственном комитете по имуществу.
Помимо этого, Дмитрий Матусевич встретился с работниками Республиканского унитарного предприятия «Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру». Председатель Госкомимущества детально остановился на вопросах общественно-политического характера, заработной плате и социально-экономическом развитии региона. По окончании встречи все присутствующие могли задать интересующие их вопросы.

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