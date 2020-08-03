Усадьба XIX века в Ушачском районе продана на аукционе за 27 рублей

Усадьба Грабницких в Ореховно. Фото Иван Бай / panoramio.com via wikimedia.org
Бизнес
Опубликовано

30 июля комитетом «Витебскоблимущество» на аукционе за 1 базовую величину продан усадебный дом XIX столетия, расположенный в аг. Ореховно, Ушачского района, Витебской области.

Новым собственником исторического памятника стало частное предприятие «Озеры-Агро», зарегистрированное в Минске. Компания занимается сельским хозяйством и специализируется на растениеводстве. По словам представителя покупателя, бывшую усадьбу Гребницких планируют восстановить и создать на ее базе туристический объект.

Усадебный дом в стиле позднего классицизма построен в 1840-х годах, принадлежал роду Гребницких вплоть до революции 1917 года. Недвижимость расположена в агрогородке Ореховно на берегу одноименного озера. В состав лота включено одноэтажное кирпичное здание общей площадью 510 кв.м, а также право 50-летней аренды земельного участка размером 0,13 га, причем расположенные там зеленые насаждения передаются победителю аукциона бесплатно.

Усадебный комплекс выставлялся на торги с 2014 года, в том числе с установлением начальной цены 1 БВ (Br27). Он был включен в базу данных по объектам историко-культурного наследия, расположенным в Витебской области, для продвижения среди потенциальных инвесторов. Информационный продукт подготовлен «Витебскоблимуществом» совместно с управлением культуры облисполкома и включает более 20 зданий, усадебных комплексов и культовых сооружений в основном XVIII-XIX веков постройки.

Всего с начала года на аукционах комитета «Витебскоблимущество» реализовано 60 объектов на сумму почти Br1,6 млн.

За 27 рублей можно купить старинную усадьбу в Ушачском районе, построенную в 1840 году

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