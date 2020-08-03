В первом полугодии утонули два подростка в Витебском районе

В первом полугодии в области утонули два подростка, один из них в Витебском районе. Наряду с ненадлежащим выполнением родителями своих обязанностей, несчастным случаям с гибелью детей способствует формальный подход собственников и субъектов хозяйствования, в чьем ведении находятся водоемы, передают Витебские Вести.

Как отметила помощник прокурора Витебского района Елизавета Осипенко, в соответствии с решением Витебского райисполкома запрещено купание в несанкционированных местах. Речь, в частности, о прудах Светлый, Лучиновка, Запрудье, участке реки Западная Двина вблизи Витебской гидроэлектростанции, противопожарных водоемах, карьерах, технических и мелиоративных каналах.

По словам Елизаветы Осипенко, в целях повышения эффективности профилактических мер по предупреждению гибели людей решением райисполкома утвержден паспорт потенциально опасных объектов, в который включены и водоемы-копани. Корреспондент «Витебских вестей» побывал в рейде по обследованию водоемов-копаней, расположенных в Зароновском сельсовете вместе с сотрудниками прокуратуры Витебского района и представителями органов исполнительной власти.

Приезжаем в деревню Суйково. У Александра Степановича в свободном доступе на территории приусадебного участка расположен пруд глубиной полтора метра, рядом небольшой пирс.

– Водоем необходимо огородить по периметру для исключения доступа к нему детей – говорит Елизавета Осипенко. – Наверняка, к вам регулярно приезжают из города внуки. Они могут бегать или играть возле сажалки, оступиться и упасть в воду. В районе был случай, когда ребенок упал в пруд, расположенный на придомовой территории. Трагедия произошла в течение 5 минут, ребенка не удалось спасти.

Александр Степанович пообещал за две недели построить забор. Помощник прокурора в рамках контроля вновь посетит данную семью.

А вот на приусадебном участке дома, где живет с родителями Диана Светина, доступ к пруду перекрыт плотным забором. Водоем находится в глубине двора, с улицы он не виден. Увы, для Суйково этот пример скорее исключение из правил. К сажалкам имеется свободный доступ почти возле каждого жилого дома.

Директор Суйковской базовой школы Михаил Папко сообщает нам, что сразу после трагедии он дал поручение педагогам обойти все дома, где проживают несовершеннолетние, и повторно провести профилактические

беседы о правилах безопасного поведения на воде. Также просил обратить внимание на необходимость огородить сажалки.

– По нашей информации, профилактические рейды проведены на территории некоторых населенных пунктов сельсовета, а в Суйково этого сделано не было, – комментирует Елизавета Осипенко по дороге в следующую деревню.

В деревне Прокуды схожая картина. Более того, здесь один из водоемов-копаней находится не за калиткой приусадебного участка, а рядом с центральной улицей. Причем берег местами порос высокой густой травой, и трудно разобрать, где он кончается. Одно неосторожное движение и вы легко окажетесь в воде.

Владелец водоема Алексей Иванович уверяет, что посторонние сюда купаться не приходят. Помощник прокурора разъясняет, что водоем должен содержаться в надлежащем виде. А значит, следует обкосить берег, установить табличку о запрете купания, по возможности ограничить к нему доступ.

– Обязательно поставлю заборчик и приму все необходимые меры безопасности в течение двух недель, – отвечает Алексей Иванович.

Дальше едем в Зароново. Картина в агрогородке похожа на увиденное в Суйково и Прокудах. С той лишь разницей, что все владельцы прудов уверяют, что водоемы используются строго для хознужд. Ведь в Зароново есть озеро, и местные жители привыкли купаться исключительно в нем. Тем не менее с каждым помощник прокурора проводит профилактические беседы, разъясняя правила содержания водоемов в безопасном состоянии.

Посещаем Зароновский сельисполком, где Елизавета Осипенко беседует с председателем сельисполкома Зоей Пекой.

– Мы уже напоминали владельцам водоемов, что необходимо ставить ограждения, – поясняет Зоя Пека. – Также проводили рейды по садоводческим товариществам, обращаясь с аналогичной просьбой к дачникам. Но слышат одни нас, другие – нет. Возле водоемов, расположенных на землях общего пользования, поставили таблички «Купаться запрещено».

После рейда Елизавета Осипенко посетила заседание совета ОПОП, где председателям садоводческих товариществ разъяснила положения решения райисполкома о приведении водоемов-копаней в надлежащее состояние.