Аэродром «Орша» начнет работать в октябре

Артем Сикорский
Артем Сикорский. Фото tvr.by
Город
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В октябре начнет работать аэродром «Орша». Об этом заявил директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский в эфире телеканала СТВ.

«Аэродром «Орша» планируется как грузовой аэропорт для осуществления грузовой работы в Национальном аэропорту «Минск». Там создаются значительные и достаточно мощные логистический центр и производственный кластер. Инвестор же всегда приходит к определенной транспортной доступности. Аэродром «Орша» имеет эту доступность и может называться мультимодальным, исходя из того, что там обеспечивается воздушное сообщение, железнодорожное и автомобильное», — заявил Артем Сикорский.

По словам директора Департамента по авиации, аэродром Орши может стать первым в Беларуси запасным аэродромом. Так, в случае плохих метеоусловий либо других условий, при которых самолет не может осуществить посадку в Национальном аэропорту «Минск», других запасных до настоящего времени у него не было. Поэтому самолетам приходилось выходить либо в Прибалтику, либо в Россию, Украину, Польшу. Для таких типов воздушных судов взлетно-посадочная полоса в Орше предоставляет дополнительные возможности для осуществления безопасных взлета и посадки.

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Аэродром «Орша» начнет работать в октябре

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