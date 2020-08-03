Наталья Кочанова и Виктор Шейман будут обеспечивать безопасность на каждом участке во время выборов

Александр Лукашенко поручил оказать поддержку избиркомам и позаботиться об обеспечении безопасности их работы. Об этом он заявил в субботу на рабочей встрече с Натальей Кочановой и Виктором Шейманом, передает БелТА.

«Наталья Ивановна, я вас попрошу, как начальника штаба уже нашей предвыборной кампании, обязательно переговорить с губернаторами. Уточните, какая, кроме материальных средств, нужна поддержка. Особое внимание попрошу обратить вас, да и Виктор Владимирович (Шейман. — Прим.) в этом плане может помочь, — обеспечение безопасности на избирательных участках. Потому что мне все чаще и чаще поступает информация о том, что не везде у нас спокойно хотят провести президентские выборы. А обеспечить безопасность на каждом участке — наша святая обязанность, — подчеркнул президент. — Вы видите, что делается вокруг. Пускай покричат, пошумят. Излишеств быть не должно. Не должно быть так, что они начнут нас критиковать за то, что мы используем момент, чтобы где-то кого-то ограничить. Есть закон, согласно закону должна идти предвыборная агитация и работа вся».

Обращаясь к управляющему делами Президента Виктору Шейману, глава государства отметил, что надо оказать всяческую поддержку избиркомам.