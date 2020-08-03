Госконтроль предлагает жителям Витебской области пожаловаться цены на товары и услуги

Комитет государственного контроля Витебской области с 3 по 28 августа изучит ситуацию с ценами на товары и услуги на потребительском рынке. Об этом сообщили в КГК Витебской области, передает БелТА.

Жители смогут сообщить о фактах повышения цен на социально значимые и другие товары и услуги. Обращения будут приниматься с 10.00 до 17.00 (перерыв 13.00-14.00). Жителям области нужно звонить по телефонам: 8 (0212) 37-54-53 и 8 (0212) 37-61-64 (КГК Витебской области), 8 (0216) 51-09-26 (Оршанский межрайонный комитет госконтроля) и 8 (0214) 74-87-50 (Полоцкий межрайонный комитет).

В КГК региона добавили, что в области выявляются факты необоснованного повышения цен и превышения торговых надбавок. В первом полугодии этого года в Докшицком, Шумилинском, Городокском, Лиозненском, Ушачском районах и Витебске в 30 торговых объектах специалисты нашли соответствующие нарушения. Предельные торговые надбавки были превышены от 5% до 41%.