1 и 2 августа на трассах недавно построенного биатлонного комплекса в Чаусах прошел первый этап Кубка Белорусской федерации биатлона. Более 160 биатлонистов, прошедших региональный отбор, представляли команды Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей, города Минска, а также команду Новополоцкого государственного училища олимпийского резерва, сообщает БелТА.

Соревнования прошли в четырех возрастных группах. 1 августа восемь комплектов наград разыграли в гонках с массовым стартом, а в заключительный день соревнований прошли смешанные эстафеты.