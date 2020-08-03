В Чаусах прошел первый этап Кубка Белорусской федерации биатлона

В Чаусах прошел первый этап Кубка Белорусской федерации биатлона. Фото БелТА.
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1 и 2 августа на трассах недавно построенного биатлонного комплекса в Чаусах прошел первый этап Кубка Белорусской федерации биатлона. Более 160 биатлонистов, прошедших региональный отбор, представляли команды Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей, города Минска, а также команду Новополоцкого государственного училища олимпийского резерва, сообщает БелТА.

Соревнования прошли в четырех возрастных группах. 1 августа восемь комплектов наград разыграли в гонках с массовым стартом, а в заключительный день соревнований прошли смешанные эстафеты.

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