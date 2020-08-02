Суд вынес приговор по убийству и расчленению женщины жителем Витебска

Беларусь
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Минский городской суд 31 июля вынес приговор 27-летнему гражданину Туркменистана, который в Минске задушил свою знакомую, после чего расчленил ее тело. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд признал его виновным в убийстве.

— Он же признан невиновным в изнасиловании, в иных действиях сексуального характера, совершенных вопреки воле потерпевшей с применением насилия, лицом, ранее совершившим изнасилование, и оправдан за отсутствием в деянии составов преступлений, — говорится в сообщении суда.

Мужчину приговорили к 14 годам исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Также суд постановил выплатить моральную компенсацию трем потерпевшим (60 тысяч рублей, 100 тысяч рублей и 60 тысяч рублей).

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, пишет TUT.by.

Напомним, 2 января сотрудники коммунальных служб во время проведения очистных работ в Свислочи нашли спортивную сумку, в которой находились женские конечности.

Спустя несколько дней после страшной находки в милицию обратился мужчина, он рассказал, что его 37-летняя сестра давно не выходит на связь. В квартире женщины следственно-оперативная группа нашла ее труп с повреждениями, которые указывали на связь с найденными останками женских конечностей в сумке в Свислочи.

Завершено расследование дела об изнасиловании и расчленении женщины жителем Витебска

По версии следствия, 28 декабря мужчина выпивал со своей знакомой, произошел конфликт. После этого он совершил насильственные действия сексуального характера, а затем задушил женщину. Чтобы скрыть совершенные преступления, он расчленил труп в ванной, конечности упаковал в спортивную сумку, которую выбросил в реку в районе улицы Сторожевской. Мужчина понял, что сумка не утонет. Испугавшись, он вернулся в квартиру потерпевшей, собрал личные вещи и скрылся.

Где и как жила женщина, убитая жителем Витебска в Минске

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