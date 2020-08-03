90 лет «Войскам Дяди Васи» с Витебщины. За ВДВ!

День рождения Десантных войск — 2 августа 1930 года. В этот день под Воронежем впервые с бомбардировщика ТБ-3 на парашютах было выброшено десантное подразделение из 12 человек.

«Никто кроме нас» — девиз этого рода войск. В СССР служба в десантных войсках была почетной. «Народная элита» тогда называли десантников.

Человеком сформировавшим современный вид десантных войск является наш соотечественник генерал Василий Филиппович Маргелов (ветераны в шутку расшифровывают аббревиатуру ВДВ как «Войска Дяди Васи»). Знаменитый голубой берет и тельняшка стали элементами военной формы с его подачи. Форма была утверждена в 1967 году. Изначально берет был бордовым. Однако из-за того, что такой цвет уже был в форме других стран цет берета изменили на голубой в 1969 году.

10 лет назад к 80-летию ВДВ в Витебске появилась улица генерала В.Ф.Маргелова.

31 августа 2020 г. близлежащей к улице средней школе № 45 присвоили имя Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова.

2 августа – в день воздушно-десантных войск – витебские десантники подготовили праздник для ветеранов, военнослужащих и горожан.

Шествие в 11 утра в Парке Победы с возложением цветов к памятнику десантника. Затем колонна строевым шагом и с песнями прошла с улицы Калинина, далее по Ленина и Фрунзе к месту дислокации 103 бригады.

После поздравлений начальника бригады гвардии полковника Вадима Шадуры, военных поздравили городские власти. В честь юбилея военнослужащих и ветеранов наградили памятными знаками, грамотами, и именными макетами стрелкового оружия.

Начался праздник показательными прыжками с парашютом.

Далее бойцы продемонстрировали умение действовать по принципу ВДВ «С неба — На землю — В бой!»

Они показали четкие и слаженные действия по срочному развёртыванию боевой техники и личного состава в полевых условиях. Сопровождала шоу канонада стрельбы из разных видов вооружения.

Играл военный оркестр. Дирижер, кроме виртуозного управления музыкантами, удивил зрителей владением боевым оружием.

Не обошлось без обязательного разбивания кирпичей головой и прочими конечностями, гимнастических этюдов и прочих зрелищных аттракционов.

Участвовал в празднике и Витебский клуб военно-исторической реконструкции. Они показали постановку двух сражений Второй мировой войны и бой в Афганистане.

Затем все желающие смогли познакомиться с бытом современной воинской части. Можно было примерить экипировку, подержать в руках оружие и представить себя настоящим десантником.

Для праздника не жалели патронов. Все было весело, громко и захватывающе!