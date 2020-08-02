Всеволод Янчевский заявил, что Валерий Цепкало стоял на пороге тюремной камеры

Второй глава ПВТ Всеволод Янчевский в интервью «Главному эфиру» телеканала «Беларусь 1» рассказал про высокие темпы роста производства и экспорта резидентов, и в целом бурный рост отрасли, а также про своего предшественника, основателя ПВТ Валерия Цепкало.

— Хотят создавать новые компании. Хотят сюда приходить инвесторы и приходят, — заявил Янчевский, причем речь о том, что белорусы именно стремятся создавать свои компании, свой продукт.

Интервьюер большую часть беседы посвятил критике Валерия Цепкало, который участвовал в президентской гонке и якобы хотел приписать все заслуги по созданию Парка себе, пишет TUT.by.

Янчевский подчеркнул, что ПВТ стал привлекательным, в первую очередь, благодаря принятым президентом решениям, и речь не только о декрете № 8.

— Президент, к моему некоторому сожалению, особенно в этой сфере очень скромный. Он ни разу не рассказал об огромной работе, о решениях и поручениях, которые он давал, чтобы создать вокруг Парка отличную спокойную атмосферу, — подчеркнул глава ПВТ.

Янчевский подтвердил, что Цепкало «стоял на пороге тюремной камеры, а глава государства отнесся к нему снисходительно, и только поэтому он не попал в тюрьму».

— Речь шла не только о Цепкало. Это было очень крупное дело одной из фирм, там были очень серьезные налоговые нарушения, которые компенсировали. Я тогда просил главу государства от имени ИТ-сообщества — перевернуть страницу. Я сам просил — просто для того, чтобы отрасль получила второе дыхание, чтобы инвесторы смотрели и видели: отрасль стабильна, — рассказал Янчевский.

Он отметил, что президент всегда очень внимательно смотрел на то, что Парк даст не только айтишникам, а всей стране

— Продукты и технологии, которые мы делаем для других стран, обязательно должны внедряться и в Беларуси. Количество таких разработок выросло в разы. Некоторое время назад ПВТ находился в отстраненном состоянии от всей экономики. Сейчас все поменялось, подчеркнул он.

