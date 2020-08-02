«Приумолкли старшие братья». Лукашенко о ситуации с задержанными боевиками, а посол России ему овтетил

Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с задержанными 33 россиянами, которых ранее назвал боевиками российской частной военной компании «Вагнера».

Президент отметил, что «приумолкли и наши старшие братья, уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул». Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в комментарии «Комсомольской правде» подчеркнул, что российской стороне пока так и не предъявлено фактов, подтверждающих подозрения Минска.



— Все подозрения требуют подтверждения безупречными фактами. А фактов пока в адрес россиян нашими партнерами не предъявлено. <.> А вообще, я хотел сказать вот о чем… У нас такой задел наших добрососедских отношений, что говорить сейчас — через призму оценки осознания этого — о том конфликте, который сегодня есть, как о попытке «угрожать дестабилизацией общественно-политической обстановки в Белоруссии» — нельзя, — заявил Мезенцев.

Россия настаивает на скорейшем освобождении своих граждан.

— Мы хотим, чтобы аргументы, которые предъявляем мы, не девальвировались. Чтобы те люди, которые представляют эти аргументы, изначально не считались людьми, говорящими неправду. И, конечно, мы хотим, чтобы этот эпизод успешно совместно был бы преодолен и остался далеко позади, чтобы мы его отодвинули и шли совместно вперед.

Дмитрий Мезенцев заявил, что посольство запросит МИД о дополнительной информации, «которая явилась основанием такой „необычной“ тенденциозной, политизированной, несправедливой трактовки причин нахождения россиян на земле Республики Беларусь».

— Мы доказали, что эти люди собирались транзитом вылететь в Турцию и далее в третьи страны. И, самое главное, мы не очень понимаем, как можно сегодня трактовать подозрение в таком ключе. И это уже является формальным основанием заключения под стражу? — отметил посол.

Напомним, вчера Александр Лукашенко заслушал доклад главы КГБ Валерия Вакульчика и председателя Следственного комитета Ивана Носкевича по ситуации с задержанными 33 россиянами из состава «частной военной компании Вагнера».

— Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия — выяснить эти цели, — сказал президент.

По его словам, «это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь».

Президент подчеркнул, что белорусская сторона открыта для взаимодействия по сложившейся ситуации.

— На вранье мы политику не построим. Перекрикивая друг друга в СМИ, вопрос не решим. Поэтому, если у кого-то есть желание из россиян получить дополнительную информацию, мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда, — заявил Лукашенко. — Следствие ведет Следственный комитет, оперативное сопровождение — за КГБ и милицией. Подключайте людей, если вам нужно, оперативников. Работайте аккуратно. Но правда должна быть предъявлена обществу.

Задержание бойцов ЧВК «Вагнера» в Беларуси

Белорусские силовики задержали в ночь на 29 июля 33 граждан России, участников «частной военной компании Вагнера», в санатории «Белорусочка» под Минском. Следственный комитет Беларуси сообщил, что 33 россиянина обвиняются в «организации массовых беспорядков» и проходят по одному делу с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем. Тихановский, который с 29 мая находится в СИЗО, удивился обвинениям в связях с задержанными «российскими боевиками».

1 августа сотрудники консульского отдела посольства России встретились с задержанными в Беларуси российскими гражданами. Теперь россияне официально заключены под стражу, то есть они подозреваются в серьезном преступлении.

Консул посольства РФ в Беларуси Кирилл Плетнев сообщил, что все задержанные россияне заявили, что находились в Беларуси проездом. Конечным пунктом являлась «одна из стран Латиноамериканского региона».

Плетнев также считает, что указание «на умышленные действия группы лиц по предварительному сговору совместно с Тихановским и Статкевичем является абсолютно надуманной и недействительной позицией».

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин надеется, что инцидент с задержанием россиян в Беларуси будет исчерпан и преодолен. «Это в интересах развития дружеских, братских отношений между двумя нашими странами и двумя народами», — сказал он. По его словам, «в европейских странах политические элиты, правительственные круги, квалифицируют это как срежиссированную акцию, и это вызывает сожаление».

