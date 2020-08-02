Газпром не идет на контакт. Лукашенко обсудил с Ермаковой будущее Белгазпромбанка

Александр Лукашенко обсудил с руководителем временной администрации Белгазпромбанка Надеждой Ермаковой ситуацию в банке и поблагодарил за то, что «в тяжелый момент отозвалась и фактически спасла банк и трудовой коллектив», сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Лукашенко считает, что «банк губить нельзя». Его поддержит ресурсами Национальный банк.

— Это банк, который, если «Газпром» от него откажется, господь с ними. Трудовой коллектив есть, навыки есть, возможности будут. Мы Национальным банком будем поддерживать этот банк: там же наши люди и наши предприятия. Да, попали в сложную ситуацию из-за этих коррупционных проявлений, но у нас есть опыт удержания не просто на плаву банков, но и нормального их функционирования, — заявил Лукашенко.

Президент добавил, что, как докладывал ему председатель Комитета госконтроля Иван Тертель, нет катастрофы в банке, пишет TUT.by.

— Вам удалось с [зампредом правления Нацбанка Илоной] Ледницкой стабилизировать ситуацию. Я также очень благодарен ей, передайте мою благодарность. Я сделаю все для того, чтобы и люди, которые вложили свои деньги, и наши предприятия ничего не потеряли. С нашей стороны, со стороны государства мы сделаем все необходимое, — заверил президент. — Особой заинтересованности газпромовской я не вижу, хотя, когда мы разговаривали с президентом России, он мне тоже рекомендовал: говорит, что банк может работать, не бедные у него собственники — дословно. Поэтому, если тебе нужен этот банк, он мне сказал, значит, постарайтесь сработать так, чтобы этот банк работал. Я говорю: мы только за, мы против не будем, но он должен работать по нашим законам. Поэтому еще раз благодарен за то, что сделано за это время в этом банке.

Перед временной администрацией Белгазпромбанка стоит задача обеспечить стабильную работу банка, сохранить трудовой коллектив и остаться на тех же высоких позициях, которые он занимал ранее, сказала журналистам Надежда Ермакова.



Что касается переговоров с российскими собственниками банка, то до настоящего времени контактов с временной администрацией не было, сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».

При этом Ермакова считает, что в Беларуси банк может быть не таким большим, каким был, если вдруг от него откажутся собственники и не будут вкладывать в него, не откроют лимиты, которые на него закрыли.

«Он может существовать и потихонечку увеличивать свои обороты, восстанавливаться до того объема, который был. Банк на высоких позициях, и он значимый для экономики страны», — сказала глава временной администрации.

На прошлой неделе глава Нацбанка Павел Каллаур заявил, что белорусская и российская стороны осмысливают, как дальше действовать в ситуации с Белгазпромбанком. Власти по сей день не знают что делать с банком.

Напомним, задержания в Белгазпромбанке начались 11 июня. С тех пор в СИЗО КГБ находятся некоторые бывшие и нынешние топ-менеджеры Белгазпромбанка, а также представители коммерческих структур, которые тесно сотрудничали с банком. Их обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, мошенничестве, даче и получении взяток.

Почти 20 лет Белгазпромбанком управлял Виктор Бабарико, пока не объявил в мае о своих президентских амбициях. Был задержан также его сын Эдуард. В июне его задержали по обвинению в организации противоправной деятельности.

15 июня Национальный банк ввел временную администрацию по управлению Белгазпромбанком. Ее главой стала Надежда Ермакова, которая до 2014 года руководила государственным Беларусбанком и Нацбанком.

«Газпром» назвал противозаконными действия Нацбанка Беларуси по смене руководства Белгазпромбанка. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев ранее заявил, что важно скорейшее завершение работы временной администрации и согласование состава правления Белгазпромбанка.

