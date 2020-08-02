На митинг Тихановской в Гродно пришли тысячи людей

Жизнь
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Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в субботу, 1 августа, провела агитационные митинги в Гродно и двух городах Гродненской области — Волковыске и Слониме. По разным оценкам на митинг в Гродно пришли от 7 до 10 тысяч человек, а на акции в Волковыске и Слониме — 3 и 2 тысячи человек соответственно передает DW.

Среди участников акции в Гродно было много семей с детьми, а собираться люди начали более чем за час до его начала. Во время своего выступления Тихановская перечислила имена политических заключенных. Их освобождение — одно из ее главных предвыборных обещаний наравне с проведением повторных, независимых выборов президента и референдума по возвращению конституции 1994 года.

Кроме того, Тихановская выразила поддержку белорусским журналистам и блогерам и заявила, что их преследуют только за то, что они показывают ее пикеты онлайн, «за то, что они говорят правду, что показывают Беларусь, которая требует перемен».

Символом этих перемен» в Беларуси Тихановская назвала саму себя. «Мы не предлагаем вам Светлану Тихановскую как кандидата в президенты, мы предлагаем вам Светлану Тихановскую как символ этих самых перемен», — заявила она.

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