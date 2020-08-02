3 августа в латвийском пункте пропуска «Патерниеки» будут проходить работы по реконструкции

3 августа начинаются работы по реконструкции, передает официальный представитель Полоцкого пограничного отряда подполковник Денис Глебко.

На начальной стадии на въезд в Латвию будут закрыты две полосы оформления из пяти, на выезд из прибалтийской республике – две полосы из четырех. Автоперевозчикам следует учитывать, что из-за проводимых работ возможно замедление процесса оформления транспортных средств в пункте пограничного контроля Патерниеки.

Согласно проектной документации реконструкцию планировалось завершить до конца года, но, учитывая введенные ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией в Латвии, завершение проекта, скорее всего, перенесут на более поздний срок.