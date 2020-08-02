В Лепельском районе пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ, передает МВД Беларуси.

«Сегодня в Лепельский РОВД поступило сообщение, что в деревне Боровка пьяный водитель управляет автомобилем «Фольксваген Пассат». На место незамедлительно выбыл наряд ГАИ. Около 00.45 иномарку обнаружили в деревне. Водитель проигнорировал законные требования инспекторов об остановке и увеличил скорость. Началось преследование», — рассказали в МВД.

Сотрудники неоднократно подавали сигналы об остановке, используя маячки красно-синего цвета и громкоговорящее устройство, но водитель продолжал движение. Для его задержания были сориентированы подразделения ГАИ Витебска и пригородных районов. Чтобы остановить авто, милиционеры сначала сделали предупредительные выстрелы в воздух, а затем — по колесам машины. В итоге правонарушителя задержали. Им оказался 42-летний местный житель. В парах выдыхаемого воздуха у него было 1,63 промилле алкоголя.

Составлено несколько административных протоколов за нарушение правил дорожного движения. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде.