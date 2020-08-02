Американский космический корабль Crew Dragon отстыковался от международной космической станции

Фото AP
Главное
Опубликовано

Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном отстыковался от Международной космической станции, передает ТАСС.

Отстыковка произошла в 2.35 2 августа (по минскому времени). Приводнение корабля у берегов штата Флорида запланировано на 21.42 (по минскому). Однако на случай непредвиденных ситуаций на борту Crew Dragon есть запас провизии как минимум на трое суток. Точное место посадки будет зависеть от погоды. К операции по эвакуации астронавтов привлекут более 40 специалистов, два поисково-спасательных судна, два скоростных катера и несколько вертолетов. После перемещения на борт поисково-спасательного судна астронавты пройдут медосмотр. Затем их планируется доставить во Флориду воздушным или морским путем.

Crew Dragon представляет собой модификацию грузового корабля Dragon, который доставлял грузы на МКС. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был успешно осуществлен 30 мая с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), пристыковка в автоматическом режиме состоялась 31 мая.

Запуск Crew Dragon стал первым за девять лет пилотируемым полетом, осуществляемым с территории США на американском космическом корабле. NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими «Союзами»

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Ильин день: что можно делать, а что нельзя

В Беларуси задержали тракториста, который вел блог на YouTube

Более 180 000 долларов потратят на проект реконструкции здания нацбанка в Витебске под суд

Минздрав опубликовал статистику по коронавирусу в Беларуси на 1 августа

Госконтроль предлагает жителям Витебской области пожаловаться на зарплаты

Посольства и консульства Польши в Беларуси прекращают прием заявлений на визы в связи с эпидемиологической ситуацией

Ильин день: что можно делать, а что нельзя

беларусь витебщина
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Сегодня в 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде
В 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной
0139
«Они, конечно, виноваты, но не настолько». Лукашенко заслушал доклад по задержанным 33 россиянам
Александр Лукашенко заслушал доклад главы КГБ Валерия
0173
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов и присоединить страну к России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту
0524
Более 180 000 долларов потратят на проект реконструкции здания нацбанка в Витебске под суд
Тендер на разработку строительного проекта для реконструкции
0340
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)