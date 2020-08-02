Сегодня в 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде

Фото: БелТА
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В 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде 2 августа масштабно отметят День десантников и сил специальных операций и 90-летие ВДВ и ССО, сообщили корреспонденту БелТА в соединении.

Начнется день с возложения цветов у памятника десантнику. Возвращаясь в бригаду по ул. Ленина и проспекту Фрунзе, солдаты и ветераны исполнят строевые песни. Параллельно женщинам они будут дарить цветы, а детям — флажки, шарики с шевроном бригады и чупа-чупс.

Программу продолжит митинг в бригаде. Затем перед гостями гостей выступит военный оркестр, десантники устроят показательные выступления со штурмом здания, продемонстрируют прыжки с парашютом. Будут реконструированы боевые эпизоды времен Великой Отечественной войны, военного конфликта в Афганистане. Желающие смогут ознакомиться с образцами формы одежды и вооружения, попробовать свои силы в преодолении полосы препятствий.

Некоторые мероприятия по случаю профессионального праздника начнутся накануне. Сегодня десантники проведут парад у дома ветерана ВДВ, а также состоится торжественное присвоение имя генерала В.Ф. Маргелова средней школе №45 Витебска. 1 августа военнослужащие придут в гости к воспитанникам детского дома и вручат им подарки.

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