Сегодня в 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде

В 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде 2 августа масштабно отметят День десантников и сил специальных операций и 90-летие ВДВ и ССО, сообщили корреспонденту БелТА в соединении.

Начнется день с возложения цветов у памятника десантнику. Возвращаясь в бригаду по ул. Ленина и проспекту Фрунзе, солдаты и ветераны исполнят строевые песни. Параллельно женщинам они будут дарить цветы, а детям — флажки, шарики с шевроном бригады и чупа-чупс.

Программу продолжит митинг в бригаде. Затем перед гостями гостей выступит военный оркестр, десантники устроят показательные выступления со штурмом здания, продемонстрируют прыжки с парашютом. Будут реконструированы боевые эпизоды времен Великой Отечественной войны, военного конфликта в Афганистане. Желающие смогут ознакомиться с образцами формы одежды и вооружения, попробовать свои силы в преодолении полосы препятствий.

Некоторые мероприятия по случаю профессионального праздника начнутся накануне. Сегодня десантники проведут парад у дома ветерана ВДВ, а также состоится торжественное присвоение имя генерала В.Ф. Маргелова средней школе №45 Витебска. 1 августа военнослужащие придут в гости к воспитанникам детского дома и вручат им подарки.