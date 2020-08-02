«Они, конечно, виноваты, но не настолько». Лукашенко заслушал доклад по задержанным 33 россиянам

Александр Лукашенко заслушал доклад главы КГБ Валерия Вакульчика и председателя Следственного комитета Ивана Носкевича по ситуации с задержанными 33 россиянами из состава «частной военной компании Вагнера», сообщает телеканал СТВ.

— Многие факты (вы мне письменно доложили) интересны. Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия — выяснить эти цели, — сказал президент.

Вместе с тем Лукашенко попросил с задержанными обращаться аккуратно, сообщает пресс-служба президента.

— Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали — они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал, — сказал он.

По словам президента, «это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь», пишет TUT.by.

— И притом, когда я это говорю (я прочитал доклад), это точные данные сегодня. И попытка там сейчас спрятать «хвост» в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда, — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко пояснил, что всегда, какие бы мероприятия ни проводились в Беларуси с участием российских военнослужащих, будь то бывших или действующих, всегда соответствующие ведомства двух стран взаимодействуют.

— У нас разрешение только президент может дать на приезд военнослужащих, на посещение Беларуси. С техникой, без техники, самолеты, вертолеты и так далее… Никаких разрешений никто не давал. Более того, у нас вызывают серьезные сегодня подозрения те цели, которые себе группа намечала, — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что белорусская сторона открыта для взаимодействия по сложившейся ситуации.

— На вранье мы политику не построим. Перекрикивая друг друга в СМИ, вопрос не решим. Поэтому, если у кого-то есть желание из россиян получить дополнительную информацию, мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда, — заявил Лукашенко. — Следствие ведет Следственный комитет, оперативное сопровождение — за КГБ и милицией. Подключайте людей, если вам нужно, оперативников. Работайте аккуратно. Но правда должна быть предъявлена обществу.

Задержание «бойцов ЧВК» в Беларуси

Белорусские силовики задержали в ночь на 29 июля 33 граждан России, участников «частной военной компании Вагнера», в санатории «Белорусочка» под Минском. Следственный комитет Беларуси сообщил, что 33 россиянина обвиняются в «организации массовых беспорядков» и проходят по одному делу с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем. Тихановский, который с 29 мая находится в СИЗО, удивился обвинениям в связях с задержанными «российскими боевиками».

1 августа сотрудники консульского отдела посольства России встретились с задержанными в Беларуси российскими гражданами. Они взяты под стражу.

Консул посольства РФ в Беларуси Кирилл Плетнев сообщил, что все задержанные россияне заявили, что находились в Беларуси проездом. Конечным пунктом являлась «одна из стран Латиноамериканского региона».

Плетнев также считает, что указание «на умышленные действия группы лиц по предварительному сговору совместно с Тихановским и Статкевичем является абсолютно надуманной и недействительной позицией».

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин надеется, что инцидент с задержанием россиян в Беларуси будет исчерпан и преодолен. «Это в интересах развития дружеских, братских отношений между двумя нашими странами и двумя народами», — сказал он. По его словам, «в европейских странах политические элиты, правительственные круги, квалифицируют это как срежиссированную акцию, и это вызывает сожаление».

