Сельхозпредприятие из Оршанского района купит за 2 миллиона евро 800 нетелей в Венгрии

Сельское хозяйство
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Для комплектования инновационного стада республиканское производственное унитарное предприятие «Устье» НАН Беларуси» закупит в Венгрии 800 нетелей.

Согласно постановлению Совета министров №452 от 30 июля, это сельхозпредприятие для комплектования нового инновационного молочнотоварного комплекса приобрести у компании «Sashco Enterprises kft» 800 нетелей крупного рогатого скота красных пород молочного направления по процедуре закупки из одного источника.

Как показывает изучение сайт венгерской компании, в их ассортименте КРС молочного направления красного окраса представлен одной породой — Датская красная. Средний надой для этой породы составляет 8889 килограмм в год, а максимальный — 17 646 килограмм. Жирность молока — 4,3 %, содержание в нем белка — 3,5 %.

20 июля предприятием была объявлена закупка племенных нетелей и телок 2-6 месячной стельности красных молочных пород (красная датская, айширская, норвежская красная, англерская, красная шведская, красная эстонская) ориентировочной стоимостью 5 988 864 рублей с финансированием из республиканского бюджета. Однако 30 июля эта закупка в виде открытого конкурса была признана несостоявшейся, так как предложений не поступило, сообщают «ННВ».

РПУП «Устье» НАН Беларуси» находится в Устьенском сельсовете Оршанского района. В 2016 году в отношении этого предприятия было начато конкурсное производство о банкротстве, в 2017 году суд принял постановление о санации. Производство дела о банкротстве было прекращено в ноябре 2019 года, теперь сельхопредприятие проходит финансовое оздоровление во внесудебном порядке.

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