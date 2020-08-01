750 человек получили помощь в Поставском центре социального обслуживания населения за полгода

Общество
Опубликовано

В первом полугодии 750 человек получили помощь в Поставском территориальном центре социального обслуживания населения за полгода. Всего было оказано 4658 разовых услуг.

Перечень услуг, предоставляемых отделом социальной помощи для граждан с ограниченными возможностями, довольно велик. Одним из самых популярных является доставка продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств. Уборка жилых помещений, придомовой территории, работа на огороде пользуется постоянным спросом, пишут «Витебские вести». Востребованы услуги няни для граждан, потерявших способность к самообслуживанию. Также для семей, воспитывающих близнецов, тройняшек или детей с ограниченными возможностями, можно пригласить няню. 

Сотрудники центра помогут убрать двор, покосить траву, заготовить и уложить дрова, проводить ремонтные и строительные работы. Уделяется особое внимание благоустройству на кладбищах. Пожилым людям и людям с ограниченными возможностями иногда не хватает сил и способностей для этого.

Конечно, жителям могут понадобиться и более дорогие услуги, например, грузоперевозки с манипулятором. Их оказанием занимаются другие организации.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Ильин день: что можно делать, а что нельзя

В Беларуси задержали тракториста, который вел блог на YouTube

Более 180 000 долларов потратят на проект реконструкции здания нацбанка в Витебске под суд

Минздрав опубликовал статистику по коронавирусу в Беларуси на 1 августа

Госконтроль предлагает жителям Витебской области пожаловаться на зарплаты

Посольства и консульства Польши в Беларуси прекращают прием заявлений на визы в связи с эпидемиологической ситуацией

Ильин день: что можно делать, а что нельзя

Оцените статью
Витебский Курьер
Вам также может понравиться
Минобр: отбирать детей у Вероники Цепкало никто не собирался
Директор школы Татьяна Молчанова, где учатся дети Валерия
0182
Витебские футболисты выиграли чемпионат Беларуси среди незрячих
На базе ДЮСШ ФК «Витебск» прошел юбилейный, десятый
0367
В централизованном тестировании в Витебской области приняли участие 20937 человек
В Витебской области в централизованном тестировании
0582
В Беларуси резко подорожало среднее и высшее образование
По данным Национального банка Беларуси, цены на высшее
02k.
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)