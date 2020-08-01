750 человек получили помощь в Поставском центре социального обслуживания населения за полгода

В первом полугодии 750 человек получили помощь в Поставском территориальном центре социального обслуживания населения за полгода. Всего было оказано 4658 разовых услуг.

Перечень услуг, предоставляемых отделом социальной помощи для граждан с ограниченными возможностями, довольно велик. Одним из самых популярных является доставка продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств. Уборка жилых помещений, придомовой территории, работа на огороде пользуется постоянным спросом, пишут «Витебские вести». Востребованы услуги няни для граждан, потерявших способность к самообслуживанию. Также для семей, воспитывающих близнецов, тройняшек или детей с ограниченными возможностями, можно пригласить няню.

Сотрудники центра помогут убрать двор, покосить траву, заготовить и уложить дрова, проводить ремонтные и строительные работы. Уделяется особое внимание благоустройству на кладбищах. Пожилым людям и людям с ограниченными возможностями иногда не хватает сил и способностей для этого.

Конечно, жителям могут понадобиться и более дорогие услуги, например, грузоперевозки с манипулятором. Их оказанием занимаются другие организации.