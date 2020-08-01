Как выбирать опалубку для строительства

Опалубка – специальная строительная конструкция, которая применяется для возведения промышленных, жилых и коммерческих зданий с использованием монолитного бетона. Ни одно современное строительство сейчас не обходится без этого элемента. Основное назначение опалубки – придание желаемой формы бетонному элементу, удержанию раствора в форме до полного застывания. Разнообразные типы этой конструкции позволяют создавать изделия из монолитного бетона любой формы. Для строительства высотных зданий применяется скользящая опалубка, которую поднимают вверх после застывания предыдущей порции смеси. Горизонтально перемещаемая опалубка используется в строительстве трубопроводов и подземных тоннелей. С помощью объемных форм можно одновременно заливать перекрытия и конструкции определенной формы, например, купола.

Съемная и несъемная – виды и назначение опалубки

Основой любого объекта является именно опалубка. Каждое здание имеет собственные технические характеристики, которыми обусловлено использование определенного типа основы. По типу монтажа опалубка делится на два вида:

Несъемная. Чаще всего применяется для возведения небольших зданий высотой до трех этажей. При заливке фундамента сначала монтируется опалубка. Она остается частью сооружения и служит для увеличения прочности и создания гидро- и теплоизоляции. Несъемная опалубка может быть декоративной. В нее кладут арматуру и материал для утепления, заливая все бетонной смесью. Лицевая сторона при этом может быть выполнена в виде камня, кирпича или дерева. Таким образом можно добиться экономии средств на внешнюю отделку. Съемная. Этот вид опалубки применяется в профессиональном монолитном строительстве. Смесь заливается в основу, после высыхания конструкция снимается или перемещается дальше при помощи специального оборудования. Применение прочных материалов позволяет добиться длительного срока эксплуатации.

Используемые для опалубки материалы

Опалубку изготавливают из следующих материалов:

дерево. Сфера использования – невысокие жилые здания. В технологии монолитного возведения зданий служит временной основой. Для предотвращения утечки раствора и нарушения конструкции важно строго соблюдать правила монтажа;

Сфера использования – невысокие жилые здания. В технологии монолитного возведения зданий служит временной основой. Для предотвращения утечки раствора и нарушения конструкции важно строго соблюдать правила монтажа; полистирол. Несъемная опалубка из этого материала предназначена для заливки фундамента в частных домах. Она обеспечивает дополнительные теплоизоляционные свойства и повышенную надежность здания;

Несъемная опалубка из этого материала предназначена для заливки фундамента в частных домах. Она обеспечивает дополнительные теплоизоляционные свойства и повышенную надежность здания; металл. Самый широко применяемый материал в крупных строительных организациях. Металлическая или стальная опалубка долговечна, ремонтопригодна и может применяться неограниченное количество циклов. Имеет большие габариты и массу, поэтому при строительстве задействуют специальную технику;

Самый широко применяемый материал в крупных строительных организациях. Металлическая или стальная опалубка долговечна, ремонтопригодна и может применяться неограниченное количество циклов. Имеет большие габариты и массу, поэтому при строительстве задействуют специальную технику; пневматическая конструкция. Сфера применения – тонкостенные элементы, в частности, купола. В надувной рукав определенной формы с помощью компрессора нагнетается воздух, а после тонкими слоями наносится бетонная смесь. После высыхания и достижения необходимой прочности опалубочная конструкция снимается.

Особенности возведения опалубки стен и перекрытий

Для строительства стен и перекрытий используется съемная опалубка. Она в обязательном порядке комплектуется специальными элементами для формирования нужной толщины поверхности. Для стен крупных строений применяются крупные щиты, а для перекрытий – мелкощитовая опалубка. Балочно-ригельная система позволяет возводить потолочные перекрытия и колонны практически любой формы и под любым углом. Повышенная прочность такой конструкции позволяет осуществлять строительство элементов большой площади со значительной нагрузкой на них.

По материалам сайта www.opalubka.com.

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