Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов и присоединить страну к России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Беларуси Александру Лукашенко провести «красивые» выборы, сняв свою кандидатуру, сообщает РИА Новости.

«Власть — это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются… Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться… Александр Григорьевич, оторвитесь вы… И проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов», — сказал Жириновский на мероприятии, посвященном 50-летию его политической работы.

Лидер ЛДПР также отметил, что «самый лучший вариант» — это возвращение Беларуси «к родным берегам» по примеру Крыма.

Выборы в Беларуси состоятся 9 августа. Действующий глава государства баллотируется на шестой срок подряд. Несменяемость власти и ее обращенность в прошлое привела к выгоранию экономической модели страны.