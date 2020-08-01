Более 180 000 долларов потратят на проект реконструкции здания нацбанка в Витебске под суд

Бывшее здание обласного управления Национального банка на улице Ленина в Витебске (дом №17). Фото Сергея Серебро
Власть
Опубликовано

Тендер на разработку строительного проекта для реконструкции бывшего здания нацбанка на улице Ленина в Витебске объявило управление капитального строительства облисполкома. Сюда планируется перенести суды Железнодорожного и Первомайского районов.

Напомним, что около года назад Витебский облсуд заказал разработку предпроектной документации по переоборудованию этого здания для судебной деятельности. Тендер тогда выиграл Новополоцкий филиал областного государственного унитарного предприятия «Институт Витебскгражданпроект», стоимость работ составила 9001 рубль, пишут «ННВ».

Сейчас необходимо разработать проектную документацию для размещения в здании двух судов, Главного управления Министерства финансов по Витебской области и Национального банка. Планируется, что после реконструкции в нем смогут работать до 185 человек, а одновременно находиться — свыше 600.

Согласно предпроектной документации на первом этаже здания будут находиться помещения судов Железнодорожного и Первомайского районов; на втором — залы заседаний по уголовным и гражданским делам, камеры для подсудимых, комнаты для свидетелей; на третьем — арендуемые помещения ГУ МФ; на четвертом и пятом — помещения для сотрудников судов и арендуемые помещения нацбанка.

Разработать строительный проект для реконструкции бывшего здания областного управления Национального банка на улице Ленина, 17 должны до 10 декабря. Ориентировочно он обойдется в 449 839 рублей 99 копеек. Оплачиваться разработка будет за счет средств, дополнительно полученных от принудительного исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Ильин день: что можно делать, а что нельзя

В Беларуси задержали тракториста, который вел блог на YouTube

Более 180 000 долларов потратят на проект реконструкции здания нацбанка в Витебске под суд

Минздрав опубликовал статистику по коронавирусу в Беларуси на 1 августа

Госконтроль предлагает жителям Витебской области пожаловаться на зарплаты

Посольства и консульства Польши в Беларуси прекращают прием заявлений на визы в связи с эпидемиологической ситуацией

Ильин день: что можно делать, а что нельзя

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов и присоединить страну к России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту
0181
Минобр: отбирать детей у Вероники Цепкало никто не собирался
Директор школы Татьяна Молчанова, где учатся дети Валерия
0115
В Беларуси задержали тракториста, который вел блог на YouTube
Сотрудники милиции задержали тракториста Евгения Василькова
0703
Тихановский удивился обвинениям в связях с задержанными «российскими боевиками»
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская
0151
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)