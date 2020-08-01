Минобр: отбирать детей у Вероники Цепкало никто не собирался

Директор школы Татьяна Молчанова, где учатся дети Валерия и Вероники Цепкало, заявила, что со стороны педработников попыток манипулировать детьми с целью их отобрания из семьи не было.

«Со стороны педагогических работников попыток манипулировать детьми и преследовать цель их отобрания у родителей вообще никто не предпринимал. Ни угроз, ни шантажа, ни каких-либо других действий не совершалось», – цитирует sputnik.by слова директора школы Татьяны Молчановой.

Ранее Вероника Цепкало заявила, что в школу, где учатся ее сыновья, приходили представители прокуратуры и интересовались ее семьей. Она предположила, что визит был связан с намерением лишить ее родительских прав. Валерий Цепкало, которому сообщили, что его могут арестовать, уехал из страны вместе с детьми. В Генпрокуратуре назвали информацию о якобы проводимой прокуратурой работе по лишению Вероники Цепкало родительских прав недостоверной.

Она напомнила, что политические взгляды родителей не являются причиной для рассмотрения вопросов о проведении каких-либо социальных расследований и инициирования отобрания детей у родителей.

В свою очередь начальник управления по образованию администрации Первомайского района Минска Людмила Борисенко заявила, что отобрание детей у родителей – крайне сложный многоступенчатый механизм. Такие вопросы всегда проходят через районные управления образования.

«О том, что кто-то собирается забрать детей у Вероники Цепкало, я впервые узнала в СМИ. Могу ответственно утверждать, что сведений о неблагополучии детей, о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей супругами Цепкало к нам не поступало», – заявила начальник управления.

Вероника Цепкало, как представитель штаба своего супруга Валерия Цепкало, не зарегистрированного кандидатом в президенты, в настоящее время присоединилась к кампании Светланы Тихановской. Цепкало присутствует и выступает на митингах Тихановской.

Выборы президента состоятся в Беларуси 9 августа. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства.