В Беларуси задержали тракториста, который вел блог на YouTube

Евгений Васильков. Фото: Александр Васюкович, «Имена»
Власть
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Сотрудники милиции задержали тракториста Евгения Василькова, допускал высказывания о выборах в Беларуси на своем YouTube-канале. “Радыё Свабода” сообщает, что Васильков был задержан вчера на работе. Ему инкриминируется неподчинение сотрудникам милиции. До суда подозреваемый оставлен под стражей.

За два дня до этого в Хойниках состоялся пикет в поддержку кандидата Светланы Тихановской. Там был и Евгений Васильков. Никаких нарушений во время пикета не происходило. Мероприятие было исключительно мирным.

По словам жены Евгения Василькова, обвинение надуманное.

«В пятницу к нему на работу — он работает сейчас на фермера, приехала милиция. И его задержали, оставили до суда под стражей. Суд будет в понедельник. Причину объяснили такую, что якобы не подчинился милиции. Как такое может быть? Наверное, это был только повод, чтобы задержать его», — сообщила Свабоде Татьяна, жена Евгения Василькова.

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