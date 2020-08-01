Тихановский удивился обвинениям в связях с задержанными «российскими боевиками»

Сергей Тихановский во время суда в Гродно, 1 июля 2020 года. Фото: «Радыё Свабода»
Власть
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Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская сообщила, что ее муж Сергей был очень удивлен, когда узнал, что его дело связали с задержанными под Минском «российскими боевиками», которых власти обвинили в дестабилизации политической обстановки. Об этом женщина написала на своей странице в Facebook.

По версии властей Тихановский, который несколько месяцев находится в СИЗО, каким-то образом был связан с группой российских наёмников ЧВК «Вагнер», которые на деньги Кремля воюют на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и, конечно, в соседней Украине. 

«Новости о том, что белорусское телевидение показывает его [Тихановского] как человека, который связан с задержанными „боевиками“ из России, и что [его видеоблог] „Страна для жизни“ якобы работал под контролем некоего российского политтехнолога [Виталия] Шклярова, Сергей узнал с большим удивлением. Ему такие факты из его биографии неизвестны», — написала кандидат в президенты.

Светлана Тихановская также сообщила, что следственных действий в отношении ее мужа не было уже около месяца. При этом политика продолжают удерживать за решеткой.

Ранее Следственный комитет Беларуси сообщил, что 33 гражданина России, задержанных 29 июля в санатории «Белорусочка», обвиняются в «организации массовых беспорядков» и теперь проходят по одному делу с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем.

Задержанному 29 июля в Гомеле политтехнологу Виталию Шклярову вчера избрали меру пресечения, он остается под стражей на два месяца. Обвинение ему не предъявлено. Следствие пока думает в чем обвинить человека.

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